Sigue libre quien mató a la mujer por$110: Habría un demorado y posibles pruebas

Un demorado y secuestro de posibles pruebas

Rueda de reconocimiento

A la espera de pericias

Mientras la investigación todavía no ha permitido detener a los involucrados por el, la mujer que mataron a sangre fría en Concordia para robarle $110, su hermano resaltó que a pesar del inmenso dolor que le genera esta pérdida.", posteó en las redes.Mariela Costen, de 44 años, regresaba junto a Ana García (19) de un boliche bailable, donde habían ido a festejar el Día del Amigo. Las amigas habían decidido emprender el regreso a sus hogares caminando porque no les alcanzaba el dinero para un remis. Cerca de las 4.30hs del sábado 20 de julio, mientras caminaban por Avenida Eva Perón, hasta llegar a la intersección con Brasil, dos hombres a los que ya habían visto en inmediaciones del Casino (una cuadra antes) les apuntaron con un arma de fuego con la orden de no mirarlos y entregar sus pertenencias. Sin embargo, pese a no resistirse y haber entregado los 110 pesos que tenían, uno de ellos disparó contra el rostro de Mariela provocándole graves heridas que desencadenaron en su muerte, dos días después.. Para dar con el asesino la policía necesita toda la ayuda de los que sepan algo. Si tenés alguna información que pueda ser útil, comunicate con la fiscalía o hacénosla llegar por mensaje privado y nosotros nos encargamos. Tu denuncia puede ser anónima. Todo Concordia pide Justicia y", publicaron desde la Asamblea por la Seguridad de Concordia.Este domingo, tras un allanamiento en barrio La Colina, la policía de División de Investigaciones secuestró una motocicleta, ropa y teléfono celular. Además, se demoró a un hombre para una correcta identificación, ya que se intentaba saber si esta persona podría ser uno de los involucrados en el homicidio de Costen. A las 22 horas de este 11 de agosto se desplegó el operativo que arrojó resultados esperanzadores para el caso, en calles Mendiburu y Antonio Báez.En relación al operativo policial, el fiscal Martín Núñez confirmó a"Se encontró vestimenta similar a la buscada (campera color roja o bordó), una moto similar a la que buscábamos (moto de 125 o 150 cc color negra) y dos teléfonos celulares que se mandarán a peritar para obtener información relacionada al caso". De acuerdo a lo que aclaró, por más que se eliminen los archivos del celular, todo se logra recuperar en el peritaje, por lo que si esta persona habló con alguien, se sabrá.El habitante de la vivienda allanada posee una moto con similares características a la buscada. "El vehículo es muy parecido al que buscamos y la fisonomía de la persona también", comunicó el fiscal.El domingo ingresó a la Jefatura Departamental de Concordia, para ser identificado, el dueño de la motocicleta. "Ahora, faltaría hacer una rueda de reconocimiento", mencionó el fiscal.Como ya se ha informado, al momento existen dos testigos en la causa: una es la víctima (joven de 19 que estaba con Mariela) y hay una persona que se encontraba a media cuadra del lugar que logró ver cuando estos dos hombres se alejaban en la moto.Según explicó el fiscal, "la descripción (morfológica) que realiza uno de los testigos es coincidente con la persona que se identificó", y mencionó en otro orden de cosas que según su entender y por haber escuchado a los testigos, concluye que la chica pudo observar y describe a uno de los delincuentes, mientras el otro testigo describió al otro sospechoso."Solicité un cotejo de correspondencia, un análisis del motovehículo en relación a los videos de las cámaras de seguridad que permiten ver la llegada y la huida del lugar, esto es para verificar si estamos en la presencia del mismo vehículo o es otro", manifestó.Y aclaró: "Ahora hay que esperar los resultados de las pruebas y dependiendo de ello se formulará la imputación o no".