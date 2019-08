Un auto chocó contra un caballo que se atravesó "de repente" en la ruta

Un automóvil chocó contra un caballo que estaba suelto. Producto del impacto el automóvil resultó dañado, con el techo hundido, el capot y parabrisas destruido.El hecho tuvo lugar en la ex ruta 14, cerca del frigorífico FEPASA, en Concepción del Uruguay, cuando un automóvil Renault 12 de color azul, que era conducido por un vecino de unos 47 años, impactó de frente contra el equino que cruzó la calzada.El conductor del vehículo sufrió lesiones. El personal policial que acudió al lugar observó que presentaba su mano izquierda ensangrentada.El conductor del auto, quien sería Miguel Ángel Charán, explicó que circulaba de sur a norte y de repente se le atravesó un equino, sin darle tiempo a maniobrar, no pudiendo evitar colisionar contra el mismo. El animal cayó sobre el habitáculo del rodado, tras lo cual se incorporó y se fue.Las actuaciones quedaron en manos de personal de Comisaría Tercera y se dio intervención a personal de Criminalística y médico policial en turno quien determinó que el conductor del Renault sufrió afortunadamente, solo lesiones de carácter leves.El conductor del Renault 12, sufrió una lesión cortante en su mano izquierda, mientras que el animal no pudo ser encontrado, publica 03442.