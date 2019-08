Invernadero de marihuana: Liberaron al dueño y la causa pasa a Justicia Federal

Personal Policial hizo un allanamiento en una casa de calle José María Paz, en barrio El Sol, en el marco de investigaciones por una causa por robo de herramientas. En una vivienda hallaron gran cantidad de plantines de marihuana. El propietario quedó detenido, pero luego fue liberado.que "él dijo que tenía los plantines porque su mamá había sufrido de un ACV. No declaró formalmente en la causa. Este lunes yo recibí una notificación mediante la cual el fiscal solicita al juez Elvio Garzón que declare la incompetencia material para entender en esta causa y que toda esta cuestión se ventile en la Justicia Federal"."La Justicia provincial entiende en cuestiones solamente de narcomenudeo y no entendió que se tratara de un caso así, es decir que no es una causa de comercio o tenencia para comercio de estupefacientes", dijo.Señaló que "la Ley 27.350, a la que adhirió en septiembre del año pasado la provincia, no autoriza a consumir el cannabis sino que prevé un sistema protocolar de ingreso al programa nacional para estudio del cannabis en el que la hasta el día de hoy solamente se tiene autorizada la provisión por parte del estado del aceite de Charlotte a las personas que sufren de epilepsia refractaria. Todas las demás patologías quedan excluidas por el momento hasta que sean aprobadas por Conicet e Inta como patología tratable con el uso del cannabis. Hoy en día el mayor reclamo popular es la falta de reglamentación".Fuentes policiales confirmaron a Elonce, el detalle de lo que hallaron en el invernadero de marihuana: 55 plantines de cannabis sativa, 20 plantas de la misma especie, 12 revistas para germinar plantas, dos pipas para fumar, un picador de marihuana, un clonador, ocho filtros para armar cigarrillos y un taper de plástico transparente conteniendo en su interior 236 gramos en restos de hojas de la especie cannabis sativa en forma de picadura.