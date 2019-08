Familiares confirmaron a Elonce TV que en horas de la mañana de este lunes hallaron a la joven que era intensamente buscada desde el domingo por la tarde en la capital entrerriana.



El temor radicaba en que dos semanas la adolescente de 16 años había realizado una denuncia contra su ex pareja, la cual no estaba en su vivienda desde ayer por la tarde. Es buscada por la Policía.



"No sabemos nada de ella. Dijo que iba a lo de una amiga y no llego nunca a el lugar", había relatado su prima, quien tras el hallazgo agradeció a todos quienes colaboraron en la difusión de la búsqueda.