Un calefactor encendido generó un incendio en una vivienda

Una vivienda de barrio Aatra, en Paraná, fue afectada por un incendio en la mañana de este lunes, alrededor de las 9. Ocurrió sobre calle Tierra del Fuego, y afortunadamente, no hubo que lamentar personas lesionadas, solo daños materiales."El calefactor quedó prendido y tomó fuego la ropa que estaba cerca", confirmó ael jefe de la comisaría decimosegunda, Diego Cuevas.

"Intervenimos por una comisión del 911 tras el llamado de un vecino que dio aviso por la presencia de humo que salía de una vivienda de calle Tierra del Fuego. Se dio intervención a personal de Bomberos Zapadores, quienes ingresaron y lograron sofocar el fuego", explicó el comisario."Se trataría de un calefactor a gas natural que la familia había dejado encendido y el fuego alcanzó un par de prendas que estaban cerca, además de un mueble", detalló el comisario."El fuego no se propagó y solo afectó a una habitación, gracias al rápido accionar de Bomberos que ingresaron por una de las ventanas de la planta baja, debido a que no había moradores en el domicilio", sostuvo.En la oportunidad, comentó que "se dio aviso rápidamente vía telefónica a los dueños de casa, ya que al momento del siniestro, no había moradores en la vivienda".