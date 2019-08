Tenía domiciliaria por homicidio, violó el beneficio y lo llevaron a la alcaidía

En la noche de este domingo, efectivos de la Comisaría Tercera de Concordia, se hicieron presentes en calle Lucas González al 1700, tras recibir un llamado telefónico de una mujer que alertó que su ex pareja había ido a su casa y estaba realizando disturbios.



En el lugar, los policías lograron detener al hombre de 34 años, quien actualmente cuenta con el beneficio de prisión domiciliaria, otorgado en una causa por homicidio simple, librado por el Juzgado de Garantías a cargo del Dr. Mauttone.



El Fiscal en turno dispuso que el sujeto sea alojado en alcaldía, por el delito de quebrantamiento de la prisión domiciliaria.



Activó el botón de pánico



Por otra parte, la policía detuvo a un joven de 28 años luego de que una mujer, su ex pareja, activara el botón de pánico.

El hecho se registró en calle Dr. Sauré y Yuquerí, donde la mujer de 42 años se encontraba en compañía de su ex pareja de 28 años, quien tiene una restricción para acercarse al domicilio, dispuesta por el Juzgado de Familia el pasado mes de julio.

La Fiscal en turno, Dra. Julia Rivoira, dispuso la aprehensión del masculino por el delito de desobediencia judicial y su traslado a la alcaidía.