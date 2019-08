El caso del niño ahorcado: Cómo lo asesinaron y las claves del terrible crimen

Como si se tratara de un rompecabezas, los investigadores van colocando las piezas y buscando otras para tratar de esclarecer el crimen de Ulises Benjamín Amaya, el niño de cuatro años que fue encontrado sin vida en la provincia de Tucumán. En base a los indicios que vienen recolectando, no descartan que el homicida sea una persona que conocía al pequeño y que se aprovechó de su vulnerabilidad para cometer el crimen. Estas son algunas de las respuestas a los interrogantes que generó el caso, según difunde el diarioSegún los informes preliminares, Benjamín murió ahorcado. El o los autores le ataron del cuello un cable y lo colgaron del puente. Por el momento, según se informó, los peritos no encontraron indicios de que haya sido abusado sexualmente. Al no encontrar lesiones, también estaría prácticamente descartado que haya recibido golpes previo a su muerte.Se levantó temprano y comió alimentos que había en la casa para desayunar. La mayoría del grupo familiar salía a buscar leña para acelerar el secado de la ropa que necesitaban salir a la siesta.Vivía en una casa de dos dormitorios con su madre, Milagros Amaya, su abuela Griselda Amaya, abuelastro Francisco Peñalba y siete tíos, uno de ellos de tres años. Él compartía la pieza con su mamá y un hermano de ella que tiene problemas neurológicos, y el resto en otra habitación. En la humilde casa no había cocina ni calefón, todo se cocinaba con leña y, para bañarse, hacían hervir agua en tachos.Hasta hace unos tres meses aproximadamente, según consta en las actuaciones judiciales, la madre cobraba un plan de $4.500, pero se lo quitaron y lo mismo sucedió con la ayuda social que tenía el abuelastro del niño. La abuela sí cobraba la pensión de $9.000 que les otorga el Estado a las mujeres que tienen más de siete hijos y que no cuentan con un trabajo estable. Además, varios de los integrantes realizaban "changas" para poder subsistir.La abuela, ya que su madre, de acuerdo a la información que brindó la familia, fue a repartir votos para la Agrupación El Colmenar, que en las últimas elecciones habría apoyado la candidatura del intendente Carlos Najar.Jesús Lobo, referente de la organización, negó esa versión. "Ella trabajó con nosotros hasta junio, fecha en la que se le dio la baja su plan y también el de su abuelastro. Tenían asistencia perfecta en los trabajos solidarios que realizamos en la zona. La joven vino cerca de las 17 para averiguar qué sabíamos de su plan y se ofreció trabajar para las elecciones. Le dijimos que no", comentó el dirigente. Sobre su vinculación política con el intendente Najar, el referente dijo: "no queremos que se mezcle la política con este dramático caso".Al parecer, "Benja" habría decidido dirigirse al merendero donde casi todos los días se alimentaba y que está en la misma cuadra de su casa, entre las 15.30 y las 16. A los pesquisas les llamó la atención que haya decidido ir un día que el comedor no abría sus puertas. Por eso, no se descarta que haya sido llevado mediante engaños para luego ser asesinado.Benjamín fue encontrado a unos 400 metros de su hogar por unos niños, cerca de las 17, una hora después de que habría sido asesinado. Para llegar al lugar donde lo hallaron debió atravesar por los caminos de un descampado que está cubierto de matorrales que superan el metro de altura. Pese a que se trata de propiedad privada, los habitantes de ese y otros barrios de la zona lo utilizan permanentemente para cortar camino. Según los primeros informes.Los investigadores hallaron el testimonio de una mujer que dijo haber visto a un hombre llevando alzando al niño, que, según dijo, lloraba para tratar de escaparse. Pero al describir al pequeño, mencionó una ropa diferente a la que tenía puesta Benjamín. Sin embargo, los pesquisas creen que se trató de alguien que era conocido por la víctima y ese es el motivo por el cual su recorrido pasó inadvertido."Estuve toda la noche con la Policía, hablando y aportando", dijo Peñalba, el abuelastro de la víctima. Por la misma situación pasaron la madre y los demás integrantes de la familia que convivían con el menor asesinado. También interrogaron al padre, que se encontraba trabajando en Buenos Aires, y no surgió ningún indicio que lo hiciera sospechar de ellos.Los investigadores también analizaron esa posibilidad, pero no descubrieron ningún tipo de elemento que alimente esta hipótesis. Los testimonios recogidos en el vecindario fueron coincidentes: la familia no tenía problemas con nadie. La madre del pequeño tampoco tuvo una relación sentimental conflictiva que les permita sospechar que el crimen de "Benja" fue una venganza en contra de ella.En principio no, porque no hubo indicios de que el menor haya sido abusado. Pero los investigadores no descartan que lo hayan matado porque se resistió a ser víctima de una violación.Los vecinos de la víctima y los que manifestaron el viernes en la zona de El Colmenar dijeron que en la zona hubo varios homicidios de ese tipo. Sin embargo, los pesquisas señalaron que no recibieron informes ni investigaron casos similares en los últimos cinco años. El crimen de Rita Juárez, ocurrido en 1997, fue similar: su madre la había enviado a comprar un yogur y, en el trayecto, fue abordada por un hombre que abusó de ella y luego la mató. Casi 20 años después, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena 20 años de prisión que le dictó un tribunal a Miguel Rubén Cata en 2011.El crimen de Benjamín movilizó al Ministerio Público Fiscal y al Ministerio de Seguridad. Para investigar el caso se formó un equipo especial integrado por investigadores, peritos y psicólogos de la división Homicidios y el Equipo Científico de Investigación Fiscal. En total, son más de 30 personas dirigidas por la fiscala Adriana Giannoni.El sábado, después de que los restos del niño fueron sepultados, los vecinos quemaron los pastizales del monte y comenzaron a usurpar los terrenos. Dijeron que lo hacían para evitar que sucediera otro crimen de estas características. Peñalba, abuelastro de Benjamín, aclaró que ellos no habían incentivado esa usurpación y que las personas que pretendían instalarse allí no eran de su barrio.