Arresto domiciliario para el cuidacoches que baleó a un remisero

El detenido fue indagado el sábado por la mañana por la fiscal Lucrecia Lizzi y se abstuvo de declarar. Se le imputó el hecho por "agresión con arma de fuego" y tras ello se realizó la audiencia ante el magistrado donde se requirió la prisión preventiva, pero Telenta entendió que debido al caso no existía un riesgo procesal que no pudiera ser neutralizado por una medida menos gravosa y por ello ordenó un arresto domiciliario por 20 días en principio.El caso sucedió el jueves por la noche, poco después de las 20, sobre calle San Martín frente al Casino Temático. Hasta ese lugar llegó la víctima a bordo de su automóvil con pasaje, pero al intentar estacionar, su agresor se interpuso impidiéndoselo, por lo cual se inició una discusión entre ambos.El remisero de 46 años descendió del rodado y al increpar al cuidacoches recibió un disparo de arma de fuego en la zona inguinal. La víctima fue socorrida inmediatamente por testigos en las escalinatas del Casino, en tanto el agresor escapó del lugar corriendo en dirección al barrio La Tablita.La Policía llegó en pocos minutos e inmediatamente obtuvo el nombre del presunto autor del disparo. Se inició una búsqueda y fue atrapado en Brasil y Colombo, aunque para ese momento ya había descartado el revólver que habría utilizado y hasta la actualidad no ha sido localizado pese a los rastrillajes policiales.La víctima fue trasladada al hospital e ingresó con "una herida de bala en la parte inferior del abdomen". Tras los primeros auxilios, quedó en estado reservado, aunque siempre se fuera de peligro. Y fue debido al tipo de lesión que sufrió en lo que se basó la acusación fiscal para desestimar un intento de homicidio y en su lugar acusarle la agresión con arma de fuego, que prevé penas menos gravosas.