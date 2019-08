Abuso de dos niñas: Audio del acusado y la palabra de la madre de las víctimas

Policiales Incendiaron la casa de un hombre denunciado por abuso y la de sus familiares

, fue el mensaje de audio que circuló a través de WhatsApp entre los vecinos de la zona de calles Miguel David y las vías, en Paraná.La casa se encontraba deshabitada ya este hombre, de 29 años de edad, la había abandonado cuando tomó conocimiento de que había sido radicada una denuncia en su contra.el programa que se emite pordio a conocer el audio completo en el que el presunto abusador se confiesa, y rescató el testimonio de su ex pareja y madre de la niñas que habrían sido víctimas de este sujeto."El audio llegó a todos los vecinos, y él dice que no es, sus familiares también, pero yo lo conozco, estuve cuatro años con él, y es su voz", aseguró Tamara, la joven madre de 21 años., fue el mensaje que habría difundido el presunto abusador.Y continúa:De acuerdo a lo que rememoró Tamara, su calvario comenzó cuando ella quiso terminar la relación de pareja con este sujeto.

"Queremos Justicia por las nenas, que no vuelva a pasar"

"Yo ya no quería estar con él,. Por eso se me separé, me fui de la casa", recordó la joven de 21 años, denunció por abuso sexual a su ex pareja.Tamara, fue mamá por primera vez a los 15 años. Es beneficiaria de un plan social por el que limpia, barre y pinta salones. Mientras ella trabajaba, dejaba a sus pequeñas bajo el cuidado de su pareja.En esas circunstancias se habrían producido loshacia la mayor de las niñas. Los abusos habrían sido constatados por la pediatra que la atendió., reveló la joven madre.En junio de este año, Tamara decidió separarse.Tras la difusión del audio, en el que esta persona confiesa haber abusado de una de las nenas, y amenaza con hacer lo mismo la otra, los vecinos pretendieron hacer Justicia por mano propia y este miércoles por la noche, "prendieron fuego a la casa del supuesto abusador y a la de su familiares que está al lado", publicó"Fue por el audio que habían escuchado todos los vecinos", aseguró Tamara a"Los vecinos tienen miedo, porque también tienen hijas, y quieren sacarlo del barrio. Una persona así no puede andar suelto", agregó la hermana de Tamara.En la oportunidad, Tamara denunció que "ninguna de las denuncias policiales que me habían tomado, del domingo y el lunes, habían llegado a Tribunales". Además de otra denuncia previa por el presunto robo de un equipo de música de la casa de la madre de la mujer.Finalmente, la joven madre aseguró aque ya no le tiene miedo a su ex pareja., cerró.