Buscan a falsa médica que se desempeñó en hospital entrerriano

La imputación

La Justicia de Federación dispuso la búsqueda de Elsa Cristina Cufre, falsa médica que se desempeñó en el Hospital San José, entre marzo y agosto de 2018.A Cufre, de 61 años, se le imputan tres delitos: usurpación de títulos y honores, ejercicio ilegal de la medicina y fraude en perjuicio de la Administración Pública en concurso ideal.La causa está a cargo de la fiscal María Josefina Penón Busaniche, quien había citado a declarar a la falsa médica como imputada para el 24 de junio. Sin embargo,Desde la Fiscalía a cargo de Busaniche se indicó que Cufre no se presentó a declarar y por ello el 18 de julio se solicitó al juez de Garantías local, Sergio Rondoni Caffa, queEl magistrado accedió al pedido y ordenó la inmediata localización de la imputada.. Una vez localizada quedará a resguardo hasta que se ordene su traslado. Depende de las condiciones en que sea hallada", explicaron desde la Fiscalía de Federación.Cufre actuó durante cinco meses como médica interna de Guardia del Hospital San José, en Federación, y burló los controles del Ministerio de Salud. Según la imputación, trabajó de modo ilegal entre marzo y agosto de 2018. Al ser descubierta, se "esfumó", señala el sitio"Está imputada, pero no tiene conocimiento porque no se ha presentado con ningún abogado. Nosotros la imputación que le hacemos es usurpación de título, ejercicio ilegal de la medicina, y fraude a la administración. Sobre esta última cuestión será el Estado quien deba accionar administrativamente o civilmente en su contra por el perjuicio económico. Lo nuestro es solo la investigación de los delitos públicos, y vamos en búsqueda de la condena por esos hechos", se explicó.En la apertura de causa, Elsa Cristina Cufre está acusada de "haber ejercido actos propios de la profesión de médico sin contar con la autorización o habilitación legal correspondiente para ejercer la profesión de médico en el territorio de la Provincia de Entre Ríos"."El hecho ocurrió en fecha y hora aún indeterminada pero aproximadamente durante los meses de marzo del año 2018 al 24 de agosto del año 2018 en el Hospital 'San José' de esta ciudad de Federación (E.R.) sito en calle D' Angelo entre Avda. 25 de Marzo y calle Los Claveles de esta ciudad de Federación, nosocomio en el que Elsa Cristina Cufre prestó funciones como Médica Interna de Guardia del Hospital 'San José'", dice la imputación.Además, se sostiene que ejerció "el arte de curar sin contar con título ni autorización para su ejercicio, proclamando y anunciando a una pluralidad de personas de que era médico, prescribiendo medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades de personas".Por último, se le imputa "haber cometido fraude en perjuicio de la Administración Pública de la Provincia de Entre Ríos, puntualmente el Ministerio de Salud de la Provincia de Entre Ríos, en virtud de haber percibido salarios durante los meses de marzo del año 2018 al mes de agosto del año 2018, durante los cuales prestó funciones" en el Hospital " sin haber tenido título o habilitación necesaria para ejercer como médico, ofendiendo y resultando con ello un efectivo perjuicio económico para el patrimonio del Ministerio antes citado. El hecho ha ocurrido entre las fechas y lugar antes citado".