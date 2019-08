Impresionante vuelco en la Ruta nacional 168: Fue en la mano hacia Paraná

Un automóvil volcó esta madrugada sobre la Ruta nacional 168 a la altura de la fuente de la Cordialidad aunque el accidente no provocó heridos.El hecho se produjo este viernes alrededor de las 6 en la mano que va hacia la ciudad de Paraná de dicho viaducto y fue protagonizado por un automóvil Renault Clío conducido por una mujer de 60 años cuya identidad se mantiene en reserva.Por causas que se intentan determinar, la conductora perdió el control del vehículo y volcó al bajar del puente Oroño, en inmediaciones de la fuente de la Cordialidad.Si bien tuvo características de espectacular, la mujer que manejaba el automóvil resultó ilesa y no requirió asistencia médica de la unidad de emergentología que acudió al lugar del choque.El tránsito no debió ser interrumpido ya que el rodado quedó a un costado del camino.