Escalofriante: Niño desaparecido fue hallado muerto, colgado de un puente

Un niño de cuatro años fue encontrado muerto este jueves, colgado de un puente peatonal en el municipio tucumano de Las Talitas, horas después de que sus padres denunciaran su desaparición.El pequeño ingresó sin vida al Centro de Atención Primaria de Salud (CAPS) del citado municipio y los médicos de guardia le realizaron las tareas de reanimación pero no hubo respuesta favorable.Según los primeros datos aportados por la Justicia, los padres habían dejado al niño a cargo del tío para ir a trabajar, pero cuando regresaron, el pequeño había desaparecido de su casa.El hecho fue denunciado a la comisaría local y el personal policial inició la búsqueda hasta que encontraron al menor colgado del puente que cruza la autopista de Circunvalación y el Canal Norte, en El Colmenar, a 500 metros de la casa donde vivía con sus padres, y con signos de ahorcamiento.A cargo de las primeras pesquisas estaba Alejandro López Isla, prosecretario de la Fiscalía II de Homicidios. "Descartamos que el menor se haya colgado por sí solo, entendemos que participó una persona mayor que él. Es muy poco probable que lo haya hecho por sí mismo. La licenciada Silvia Morales (psicóloga que participó de la investigación) sostiene a esa edad un niño ni siquiera concibe la muerte, así que entendemos que hubo un homicidio", fue la primera definición del investigador, según publica el diarioA las 17.25 entró el cuerpo sin vida del menor al CAPS de la zona, detalló López Isla. Lo había llevado el abuelo, Francisco Adán Peñalva, quien lo había trasladado en un auto particular. "Yo iba tratando de reanimarlo, tenía los labios morados pero estaba caliente su cuerpito", había descrito el hombre, de 39 años. Pero el parte que llegó a la Fiscalía sostenía que el nene había entrado sin vida al centro asistencial.En el lugar del asesinato encontraron el cable con el que estaba colgado Benjamín, que iba a ser también objetos de pericias para intentar dar con el agresor. "Hay varias líneas de hipótesis y estamos abiertos a todas, por el momento no se puede descartar nada", dijo López Isla. Luego de analizar el lugar del hecho interrogarían a las tres personas que encontraron el cuerpo, entre ellos Amaya; y también a familiares y vecinos.