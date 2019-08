La contactaron por las redes sociales, le propusieron un trabajo y la violaron

Una chica de 19 años denunció haber sido violada por dos personas (padre e hijo) que la habían convocado para trabajar a través de Facebook. Según la joven, había acordado trabajar por 14.000 pesos mensuales en servicio de limpieza hogareña; según consta en la charla que mantuvieron la víctima con su victimario en la red social. A partir de la propuesta, fue llevada a una quinta y dos personas la violaron y hasta incluso le introdujeron un palo y la ataron para que no gritara. La noticia corrió como reguero de pólvora y disparó centenares de comentarios e indignacióon en las redes sociales. El hecho ocurrió en Rosario.



La denuncia fue difundida por los medios y luego confirmada por el propio fiscal que interviene en la causa, Mauro Blanco, quien se encuentra abocado de lleno a la investigación del caso que podría esclarecerse, ya que las personas actuaron a "cara descubierta".



Una mujer que se presentó como la suegra de la víctima contó que "le ofrecieron un trabajo de limpieza". Ella y el supuesto patrón quedaron en encontrarse para hablar. "El hombre la fue a buscar al domicilio de ella para llevarla a mostrarle la quinta y allí la violaron. Eran dos, padre e hijo en una chata negra grande", contó la familiar. Lastimada y dolorida La mujer agregó que "nunca ella insinuó nada como para que ellos le hagan lo que le hicieron. Que (las mujeres) tengan cuidado, hoy (somos) nosotras, pero seguirán muchas chicas más. Yo la fui a buscar donde la dejaron. Estaba muy lastimada y dolorida. Le metieron un palo en sus partes íntimas y le pusieron una tanza en el cuello para que no grite".



Quien afirma ser la suegra de la joven violada aportó una captura de los mensajes de texto intercambiados entre la chica y la persona que ofrecía trabajo a cambio de 14 mil pesos mensuales, y en los que le preguntaban si además sabía cocinar y hasta "qué más" sabía hacer. La desesperación por trabajar hizo que la chica no tuviera los recaudos del caso.



A la joven, que fue hasta la quinta con una de las personas involucradas en su denuncia en el vehículo del victimario, la violaron, según su propia denuncia, alrededor de las 14 horas de ayer. Luego fue trasladada al Hospital Doctor Gutiérrez, donde le realizaron las atenciones pertinentes y luego fue dada de alta. (La Capital)