"Mensaje mafioso" para juez federal: dejaron un pájaro muerto en el escritorio

Cuando ayer a la mañana llegó a su despacho a trabajar como todos los días, el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, se encontró un pájaro muerto y aplastado junto a su computadora. "Está aplastado y puesto sobre la bandeja", explicó el funcionario judicial, quien consideró el hallazgo como "un mensaje mafioso".



"El despacho a la tarde está con vidrios cerrados por lo que es imposible que entre un gorrión y mucho menos que muera ahí. Está aplastado y fue puesto ahí", dijo el juez, para agregar: "Lo preocupante es que pudieran ingresar a mi despacho".



Alurralde contó que el martes fue el último de todos los empleados del Poder Judicial que se retiró del juzgado y que él mismo y la vigilancia del tribunal constataron que todo estaba cerrado. "No hay forma de que hubiera ingresado un pájaro al despacho, mucho menos se explica el aplastamiento", dijo el magistrado. En base a esa situación no tiene dudas que se trata de un "mensaje mafioso", el hecho debe ser investigado por la Fiscalía Federal de Reconquista.



Gendarmes



El juzgado es custodiado las 24 horas por personal de Gendarmería que tiene acceso al edificio, incluso al despacho del juez. Los gendarmes cumplen esa misión desde noviembre de 2018 cuando Alurralde tomó la decisión de alejar del juzgado a los policías federales que tenían la custodia a cargo.



La causa principal es que quedaron implicados en el caso en que tenían bajo custodia en el mismo Tribunal un camión Scania secuestrado con un cargamento de cigarrillos de contrabando del que faltaron 38.500 atados. Inmediatamente la jefatura regional trasladó al jefe y a varios de los federales que estaban en Reconquista, quienes fueron asignados a otras jurisdicciones.



Alurralde ya sufrió otras situaciones similares. La madrugada del sábado 9 de julio de 2016 regresaba por la ruta provincial 40 a su casa en la zona rural de Nicanor Molinas, a 22 kilómetros de Reconquista, y un vehículo se le puso a la par, bajaron la ventanilla del acompañante y le mostraron un arma. Por estos días vive custodiado las 24 horas por personal de Gendarmería.



"Si lo que buscan es amedrentarme, no lo van a conseguir", sostuvo ayer el magistrado sobre el hallazgo del pájaro que consideró un mensaje mafioso. (La Capital)