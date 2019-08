Imputaron al detenido por el crimen de la docente de Concordia

El fiscal Fabio Zabaleta, quien tiene a su cargo la investigación del caso en que fue asesinada la docente Lilian Godoy, dijo que "no puedo brindar mayores detalles de los avances de la misma" pero sostuvo que "es una causa muy particular, entendemos el dolor de los familiares de las víctimas", aunque confirmó que "se está trabajando sobre un homicidio agravado".



Se supo además que el homicida luego de golpear violentamente con una pala y un rastrillo a Lilian hasta dejarla tendida en el piso, fue a buscar a la menor que se había escondido aterrorizada en el baño por lo que había visto y también la golpeó sin piedad.



En este sentido, el representante del Ministerio Público Fiscal, detalló que "el martes se trasladó al imputado a la sede de Tribunales para que designe a su abogado defensor (será el Dr. Garaycochea)" y sostuvo que "lo hizo controlar con el médico forense y luego fue trasladado nuevamente a la sede de Alcaidía hasta que se le tome la indagatoria".



Asimismo, Zabaleta adelantó que "ahora la causa sigue, vamos a recibirle declaración testimonial al imputado y vamos a ver los plazos para solicitar la prisión preventiva" y agregó que "al momento de la detención de Rafael Soto, se le secuestraron elementos pertenecientes a la víctima".



Vale mencionar que las versiones más fuertes que manejarían en tribunales es que al homicida se le secuestró el celular y un fajo de dinero que le habría prestado un familiar a la docente para arreglar el desperfecto del artefacto que estaba en mal estado.



Más adelante el fiscal Zabaleta aclaró que "se está investigando el delito de homicidio, con los agravantes del caso, uno de los puntos donde se está profundizando es en el móvil del hecho", y añadió que "en el caso de un homicidio agravado, en el Código Penal, tiene la pena de prisión perpetua", indicó.



Finalmente y sobre el estado de salud de la hija de Godoy, el representante del Ministerio Público Fiscal detalló a El Sol que "pude conocer que la hija de la víctima, continúa estable y, como me explicaba el médico forense, suele pasar con las criaturas que nos dan una sorpresa y se recuperan".



Indagatoria

En la tarde del miércoles, en los Tribunales de Concordia, finalmente se tomó declaración indagatoria a Soto, y se le notificó formalmente que quedó imputado por el delito de homicidio agravado por "criminis causae", es decir que se lo acusa de haber ultimado a la docente Lilian Godoy para intentar ocultar el robo. Además de las lesiones gravísimas provocadas a la niña de 4 años.