Sin detenidos por el crimen de Lucía: Extrajeron sangre a tres personas

Se realizó la extracción de sangre a tres personas en el marco de la investigación para aclarar el crimen de la mujer trans Lucía Torres Mansilla, ocurrido en ParanáLa misma fue encontrada el jueves 18 de julio a la tarde asesinada en el interior de su casa, en calle Ameghino 59 de Paraná.Tras la espera de los resultados de los estudios y análisis científicos de los Laboratorios de la Dirección de Criminalística de la Policía de Entre Ríos, los resultados de las pericias comenzaron a llegar al fiscal de la causa Gonzalo Badano.En primer lugar se aportaron imágenes de las cámaras de seguridad existentes en la zona.También se incorporaron al expediente los resultados de análisis de sangre, y de restos que se lograron localizar en las manos de la víctima, ya sea de pelos y otros elementos que fueron estudiados.Asimismo, hallaron en la casa de la víctima una huella dactilar que fue visualizada en los dos sistemas de identificación que existen en la Policía: uno provincial y otro nacional.El defensor oficial de la Justicia de Paraná, Sebastián Lescano quién confirmó que en la jornada de este miércoles se realizó una audiencia en los tribunales donde se avanzó en el pedido de la fiscalía de realizar la extracción compulsiva de sangre de tres sospechosos que hay en la causa.Los hombres que viven en la zona del barrio Las Flores, fueron notificados para que designaran abogado defensor.Si bien no se encuentran imputados, se les hizo saber que están siendo investigados y que las pruebas que se recolectaron serán determinantes para saber si tienen o no que ver con el crimen de la mujer trans.El funcionario judicial indicó aque en la audiencia la jueza de Garantías Marina Barbagelata, luego de escuchar la postura de la fiscalía como de la defensa, que no se opuso al pedido, acordaron avanzar con la extracción de sangre de los tres hombres.La medida judicial se cumplió en la parte forense de los tribunales donde ahora deberá aguardarse los análisis. Se va a cotejar el grupo sanguíneo de los tres sospechosos con los rastros sanguíneos encontrados en el piso, en una toalla y en un buzo de uno de los acusados.Igualmente, otra línea de investigación, tiene más datos, testimonios y elementos que se analizan paralelamente.