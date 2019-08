Docente asesinada: "Le había robado el celular y dinero", afirmó el ex marido

La tercera vez en la casa

"Estaba todo revuelto"

La situación de los hijos

Un brutal crimen conmovió nuevamente a la ciudad de Concordia, ciudad que aún no sale del estupor que produjo el robo en el que asesinaron de un disparo en la cabeza a Mariela Costen de 44 años de edad, hecho por el que aún, no hay sospechosos ni detenidos.En ese contexto, y mientras se comienzan a conocer los detalles del tremendo crimen de la profesora Godoy, el ex esposo de la víctima y padre"Este individuo fue tres veces a la casa de ella, porque había quedado pendiente hacer un trabajo en la casa. La primera vez fue por un lavarropas,"Yo ingresé al domicilio y vi que estaba todo revuelto, como si revisaron para robar y el móvil sería ese", afirmó el ex marido de la docente asesinada este lunes y al ser consultado por si el sujeto habría primero, atacado a Godoy y a su hija, y luego, revisado la casa para robar, Benítez"En la casa había plata porque habían retirado del cajero y tenía acumulado para el pago de cuentas. Además, el padre de ella, la ayudaba porque estaban terminando la casa."Seguramente, buscaré contención profesional para mí y para mis hijos porque yo solo, no los voy a poder sacar adelante", reflexionó el ex marido de la docente asesinada en la ciudad de Concordia.Además,