Exigen "prioridad" en el tratamiento de causas por abusos en escuelas de Paraná

Policiales Una mamá denunció presunto abuso de su hija de tres años en escuela de Paraná

Dramático testimonio de una madre

La madre de una menor de 6 años que asistía a la escuela Nº 5 "Manuel Belgrano" de Paraná , denunció en noviembre del año pasado queen la institución educativa.La causa continúa en etapa de investigación y en ese marco,. "Esperamos que su testimonio sea positivo y abone la causa de la escuela Belgrano que se encamina al juicio oral y público", indicó ael querellante Santiago Frias.El abogado, desde la puerta de los Tribunales de Paraná y acompañado por la mamá de una de las víctimas,Es que en la oportunidad, rescató las denuncias de la madre de una pequeña niña que asiste a la Escuela Primaria Nº 99 "Tabaré", y la de la mamá de la niña de tres años que habría sido víctima de un abuso, en la escuela Juan Martin de Pueyrredón de Paraná., porque es un delito que nos incumbe a todos ya que los afectados son los niños y sus familias, y no podemos mirar para otro lado", sentenció Frias.Y en ese sentido, remarcó: "Los dos casos de dan de la misma manera, en la institución y en horario de clases, y"."El personal docente no actuó conforme al reglamento, y la institución y el CGE no pueden encubrir estos casos que tienen que salir a la luz y ser investigados", recalcó el querellante.Al denunciar que "la autoridad administrativa llega tarde", bregó para que "estos casos no sucedan, y por trabajar en la prevención para que esto no vuelva a pasar"."Es difícil porque además de la desilusión que tenemos con respecto al Consejo, también por la Justicia, porque", apuntó Luisina, mamá de una víctima.En la oportunidad, la mujer comentó que tras el episodio, cambió a su hija de escuela. Fue en ese sentido que reveló "las crisis" que aun atraviesan como consecuencia de lo vivido., aseguró la mujer. "El no comer, no querer ir a la escuela, producir fiebre al ingresar a la escuela, el soñar, porque recuerdan dormidos lo que se vivió en su momento.. El tener miedo por sus hermanos, que no les pase a ellos también", enumeró.Según remarcó,para que nos llamen a nosotros directamente, y no a la seño que fue la persona que la trató de mentirosa en su momento"."La figura del docente está totalmente rota, y no hay ninguna manera de armarla", apuntó.En la oportunidad, también explicó que"Es difícil asistir a la escuela, como antes", aseguró, al tiempo que bregó por "respetar los tiempos para respetar el duelo porque si no, no podemos continuar".