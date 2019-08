Liberarán a conductor que chocó y mató tras el pago de una fianza de $300.000

Dispusieron la libertad bajo fianza para Leonel Nelli, el joven de 29 años que al mando de un auto chocó a una moto sobre la Ruta 39 y causó la muerte de una adolescente de 16 años.Fue tras una audiencia que se desarrolló este martes ante la jueza de Garantías de Concepción del Uruguay, Dra. Melisa Ríos.Nelli iba al mando de un Volkswagen Voyage, acompañado por su primo Nicolás Nelli (25), ambos oriudos de Colonia Elía, cuando el domingo, en horas de la mañana a la altura del Hipódromo, embistió una moto Yamaha YBR 125 en la que iba Leandro Aspillaga de 28 años, junto a Lourdes Cáceres de 16.A raíz del hecho, la chica adolescente murió en el lugar y el joven conductor de la moto sufrió graves lesiones, quedando internado en el hospital Urquiza.Tras el hecho, Nelli quedó detenido y se había solicitado que el defensor particular sea José Ostolaza, pero con el correr de las horas 03442 dialogó con el abogado, quien dijo que se excusó a la representación del conductor del auto por incompatibilidad, ya que el mismo ya había sido representante de la familia de la menor en otras causas.Por esta razón, el joven fue representado en estas instancias por la Luisina Aldaz, abogada particular, quien estuvo presente en la audiencia.El fiscal Fernando Martínez Uncal solicitó la inmediata libertad de Nelli, en orden al delito de "Homicidio culposo y lesiones culposas", (arts. 84 y 84 bis y 94 y 94 bis del CP), bajo una caución real de 300 mil pesos y reglas de conducta.Entre las que se enumeró, el no poder variar sin previa autorización, concurrir en forma semanal a la Comisaría de Colonia Elía a fin de efectuar control de residencia, abstenerse de conducir vehículos automotores, abstenerse de concurrir a la ciudad de Concepción del Uruguay, excepto para los actos necesarios para el trámite del presente legajo y abstenerse de mantener todo tipo de contacto, por sí o por medio de terceras personas, por ningún medio -sea éste telefónico, vía mail o por redes sociales- con la víctima Aspillaga, todo ello bajo apercibimiento de serle ordenada su inmediata detención y por el termino de tres meses.La jueza hizo lugar al pedido fiscal y ante el acuerdo con la defensora, pero se ofreció que ese monto sea cubierto con el embargo de una motocicleta y de una propiedad inmueble de titularidad del propio imputado.Nelli continuará detenido, hasta tanto se confirme que estas propiedades están libres de prendas o embargos y una vez certificado esto, el joven recuperará la libertad.reportó que el acusado nombró como nuevo representante legal al abogado penalista de Concepción del Uruguay, Sebastián Arrechea, en tanto que la familia de la víctima, nombró como querellante los abogados uruguayenses, Ernesto Figún por parte de la madre y al doctor José Pedro Peluffo que representará al padre de la menor.