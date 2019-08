Un accidente de tránsito ocurrió este martes en horas de la tarde en la intersección de Avenida Ramírez y Marcos Sastre, de Paraná.Según se informó a, el conductor de un auto Fiat Duna estacionó, miró por el espejo retrovisor, no vio a nadie y abrió la puerta. En ese momento, una mujer que iba en una moto Honda 250 cc, chocó la puerta y cayó al asfalto.La motociclista, de 45 años, no sufrió lesiones graves, por lo que no fue trasladada al Hospital.Intervino personal de Comisaría Segunda.