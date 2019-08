Detenidos por narcomenudeo fueron beneficiados con prisión domiciliaria

El Juzgado de Garantías Nº 6 de Paraná determinó nuevas modalidades de restricción de libertad para la pareja detenida en Barrio San Cayetano de la localidad de Crespo, después de hallarles cocaína fraccionada, marihuana, una fuerte suma de dinero en efectivo, celulares, automóviles y otros efectos.Recientemente la justicia modificó la modalidad de prisión preventiva que estaban cumpliendo una joven de 19 años de edad, oriunda de Crespo y un joven de 20 años, procedente de Colombia, acusados de comercializar estupefacientes.La magistrada Elisa Zilli, generó cambios en las respectivas restricciones de libertad.La joven de 19 años se encontraba bajo la modalidad de arresto domiciliario, en una vivienda de la localidad de Viale. Si bien continuará con arresto domiciliario, el mismo se hace efectivo en Crespo, bajo la responsabilidad de un familiar directo. No obstante, personal de Comisaría de esta localidad debe realizar recorridas periódicas y actas de constatación de su permanencia en el domicilio catastral fijado.En tanto, el joven de 20 años, cumplió prisión preventiva en la Unidad Penal Nº1 de Paraná. Pero ahora fue excarcelado, pasando a efectivizar la preventiva en una vivienda de Viale, bajo la responsabilidad del morador. Asimismo, se le colocó una tobillera electrónica, para garantizar que su desplazamiento no exceda los límites establecidos por la justicia.Por tratarse de una causa compleja, que aún se encuentra en etapa de sustanciación, el Juzgado de Garantías Nº 6 de Paraná extendió las respectivas restricciones preventivas, con las nuevas variantes mencionadas, publica FM Estación Plus.