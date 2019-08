Nuevo crimen en Concordia: la principal hipótesis de la investigación

Estado de salud de la niña

La víctima fatal es Liliana Noemí Godoy, de 46 años y su hija de 4 años, según indicó la policía.La mujer habría llamado a un joven para que le arregle un lavarropas y en ese marco se habría registrado una discusión que terminó con el desenlace fatal. Sin embargo, por el momento no están del todo claras las causas sobre cómo se registró el grave incidente, de acuerdo a lo manifestado por el jefe departamental de la policía de Concordia, Mayor Jorge Cancio.El funcionario policial comenzó relatando aque tomaron conocimiento del hecho en las últimas horas de la tarde de este lunes "cuando recibimos el llamado de una vecina que escuchaba ruidos en una casa, aparentemente por un problema familiar"."El personal policial concurre al domicilio y se encuentra con una persona de sexo masculino que argumentó que no pasaba nada en esa casa, que estaba todo tranquilo. El funcionario policial decidió revisar la vivienda y se encontró con una mujer lesionada, posteriormente en el interior del baño halla a una criatura también herida. Los servicios de emergencias las trasladaron al hospital. En el mismo sentido agregó: "", manifestó ael funcionario policial.De la misma manera dijo queAl ser consultado respecto a las versiones cruzadas que surgieron respecto al hecho, en un primero momento, que indicaban que se trataba de un hecho cometido por la ex pareja de la mujer, Cancio mencionó: "", manifestó además el jefe de la departamental Concordia.El supuesto autor del hecho estaría en pareja y a esa mujer ya se le recibió el testimonio", manifestó asimismo.En el mismo sentido, afirmó: "No se descarta ninguna hipótesis. Podría haber sido un intento de violación o cualquier otro inconveniente que pueda llegar habido entre estas personas".Liliana Noemí Godoy presentaba heridas cortantes en rostro y fractura de cráneo con hundimiento frontal y neumotórax izquierdo. Según se confirmó a, estas graves lesiones le provocaron la muerte a poco de ingresar en el Hospital Masvernat. El sujeto golpeó ferozmente a la mujer y las lesiones, según las primeras pericias, habría sido producidas, "con un elemento punzante o cortante".Había en el lugar del brutal hecho,La niña tiene cuatro años y resultó con lesiones tras el brutal ataque. Está internada con lesiones graves y es hija de la mujer fallecida.Según indica, la menor permanece internada "con un cuadro grave, que incluye heridas cortante en rostro y fractura múltiples en el cráneo".El fiscal Fabio Zavaletta se hizo cargo de la investigación.