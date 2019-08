Joven dice que fue golpeado brutalmente por efectivos de la Policía de Caseros

En la tarde de ayer, un joven uruguayense denunció un caso de abuso de autoridad por parte de la Policía de Caseros. Según relató en una publicación de Facebook, los funcionarios lo interceptaron al salir de una fiesta, lo cargaron a un móvil y lo agredieron físicamente.

"Yo no estaba haciendo nada malo y ahora tengo tres puntos en el ojo, es algo de no creer", detalló el joven según indicó LaPirámide.



Seguido, señaló que lo dejaron tirado y fue asistido por una vecina. Finalmente destacó que tiene testigos de la situación.

Finalmente, el jefe de la policía departamental Uruguay, Miguel Pérez, dijo por LT11 que no hubo denuncia en la policía, sólo a través de las redes sociales, "Conocemos que hay una inquietud pero hasta el momento no está formalizada la denuncia".