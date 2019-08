Camión chocó contra un auto estacionado y quedó atravesado en una esquina

La circulación de un camión de gran porte por una zona no permitida de la ciudad, y un auto mal estacionado, desencadenaron en un accidente de tránsito con importantes daños materiales registrado en la esquina de calles Patagonia y Laprida, en la mañana de este lunes en Paraná.Un camión de gran porte que transportaba bolsones de arena, colisionó contra un vehículo Renault Clío que se encontraba estacionado sobre calle Patagonia, a metros de intersección con Laprida, supoEl choque se dio cuando el pesado pretendió doblar por Patagonia y en la maniobra, dañó el tren delantero del Clío y uno de los espejos retrovisores. Además, el camión quedó "montado" sobre la vereda, y atravesado en la esquina.El hombre que iba como acompañante del camionero aseguró aque dos oficiales apostados en la zona del cementerio municipal les indicaron que debían seguir ese camino para llegar hasta la zona del río."Por acá nos mandaron", aseguró el santafesino, al tiempo que apuntó: "Y el auto estaba mal parado, muy sobre la esquina".En tanto, el hombre se disponía a atar el paragolpes del Clío con alambres, "para que no lo arrastre". Destacó en la oportunidad, que la maniobra del camionero fue "para no romperlo más".