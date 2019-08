A 18 días del crimen de mujer trans aún no hay detenidos por el hecho

Paraná Marcharon a Tribunales para pedir justicia por el crimen de mujer trans

, la mujer trans brutalmente asesinada en Paraná. Su cuerpo había sido hallado en su casa de calle Ameghino 59, con al menos 20 puñaladas en el cuello y la zona intercostal.La chica trans, de 36 años, era poeta y activista del colectivo LGBTIQ+, de allí que tuvo amplia repercusión e impacto en los distintos colectivos.La mataron "como un animal", había denunciado su hermano, Walter Barrera., quien comenzó la investigación al profundizar en el círculo de amistades que frecuentaban a la víctima. Fue así que ordenó la detención de un joven de 25 años, pero el mismo luego fue liberado.Se trata de dos cruentos hechos de sangre por los que hasta el momento no hay responsables.para enviar a Fiscalía a fin de que se ordenen las medidas correspondientes", acotó ael jefe de Investigaciones, Fabio Jurajuria, en relación al crimen de Lucía, el que aún permanece impune.En la oportunidad, el comisario prefirió no brindar mayores datos sobre la investigación, para no entorpecer el desarrollo de la misma.Lo cierto es que a más de dos semanas del cruento hecho de sangre,. "Estamos cansadas de maltrato y discriminación", dijeron adurante una manifestación que se realizó el miércoles pasado.