Los detalles del operativo que derivó en el rescate de una menor buscada

La niña de 6 años nunca dudó cuando se le preguntó repetidamente y en distintos momentos su nombre: "Me llamo A. L. L" (se protege la identidad de la menor). Esta fue la primera pregunta que los funcionarios policiales le hicieron no solamente a ella sino al hombre que la acompañaba el pasado sábado en la intersección dey Avenida 25 de Mayo, en la localidad deAllí fue el primer aviso ya que, con el agravante que no llevaba encima el documento que acredite la identificación de la menor.la ciudad desde donde había iniciado el viaje fue mutando entre las localidades bonaerenses de Quilmes y Zárate.La menor quedó a disposición del Copnaf y había sido trasladada al domicilio de una familia acogedora. De acuerdo lo informado,En el mismo 'posteo' donde figuraba el pedido de localización de la menor, con los datos que ella había aportado, aunque con una imagen de cuando era bebe, había también un pedido de localización, con la fotografía y los datos del adulto que estaba junto a la niña.. Si bien nadie puede viajar con un menor sin tener la autorización pertinente de los padres, menos aún sin el documento del mismo.A Lezcano se lo encontró durmiendo en la calle, luego fue llevado al hospital Santa Rosa, desde donde se fugó, siendo que no había sido establecido si se trataba de un delito de sustracción de identidad o trata de personas.Ante estas circunstancias se articularon las consultas con la Fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, desde donde confirmaron que tenían el pedido de localización desde el mismo día en el que fueron encontrados en Chajarí, el pasado sábado.. Mientras que los organismos de Niñez de la Provincia de Buenos Aires, de CABA y el COPNAF Federación, articularon el viaje de la menor a su ciudad de origen para devolverla a su hogar, publicóLa niña estaba al cuidado de una "tutora", ya que sus padres se encontrarían presos y el adulto detenido, aparentemente conocido de esa tutora, se la llevó.