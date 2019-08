Tribuna Segura: Se impidió el ingreso de cuatro personas con antecedentes

Paraná El homenaje de Patronato a Bértoli y el apoyo incondicional de su familia

El Subjefe de Operaciones de la Departamental de Policía de Paraná, Pablo Cabrera, hizo un balance del operativo implementado ante el partido que disputó Patronato ante Boca en el Presbítero Grella en la noche del domingo.En declaraciones al programade, recordó que las medidas de seguridad comenzaron a tomarse el sábado al mediodía ante la llegada del equipo xeneize a la capital entrerriana y en lo referente al encuentro deportivo, "unas 15.000 personas concurrieron al estadio", y con la implementación de Tribuna Segura, "detectamos cuatro personas a las cuales se les labró el acta y un pedido de captura pero el mismo no estaba en vigencia".Respecto a Tribuna Segura, el operativo de ingreso a la cancha donde a cada uno de los asistentes se les solicita el DNI, Cabrera explicó que se verifica si tienen admisión o no, y en este sentido fue que se detectó que cuatro personas mayores de edad "tenían prohibición de entrar al estadio por haber protagonizado incidentes en otros partidos; se les labró el acta y no pudieron ingresar".Respecto al pedido de captura, indicó que al detectarse cuando se ingresó el número de documento, "se llamó a Tribunales, pero informaron que había cumplido, solo faltaba levantar el pedido, y al no estar vigente el mismo pudo ingresar. De todas maneras se labró un acta".Además mencionó que "la mayoría concurre con el DNI, es muy amable y espera; lo que permite que el operativo Tribuna Segura fuera ágil".En lo que respecta a la desconcentración, dio cuenta que "fue rápida, y todo resultó bien, estamos muy contentos con el comportamiento de la gente. Se pudo notar que llegó mucha gente del interior a ver el partido", remarcó.Tras la finalización del encuentro, "se diagramaron dos operativos que acompañaron al aeropuerto al plantel de Boca".