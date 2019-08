Ratificaron la legalidad del operativo que incautó importante suma de dinero

El inicio de la causa judicial

Llevar dinero sin documentación es motivo de sospecha

Dos hombres viajaban a bordo de un auto por el norte de la provincia de Entre Ríos. Al llegar al cruce de las rutas nacional 127 y provincial 6, debieron detener la marcha ante el control policial del Puesto Caminero que está en ese lugar. El conductor le dijo a uno de los policías que llevaban un alto monto de dinero, pero observaron que el acompañante intentaba ocultar una caja que iba en el asiento trasero. Ese gesto motivó la requisa del vehículo y así los policías. Si bien ambos viajantes, que dijeron ser cobradores de una tabacalera de Buenos Aires, no fueron aún indagados, el abogado defensor pidió la nulidad de todo el procedimiento por no existir razones para la requisa, lo cual debería anular toda la causa. La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná rechazó el planteo, respaldó la legalidad del accionar de los uniformados e instó a que avanzara la causa con las indagatorias, ya que pasó más de un año y medio.El hecho sucedió el 3 de enero de 2018, cuando personal del puesto caminero de Sauce de Luna, en un control vehicular, procedió a la identificación de las personas que iban en el auto rentado Chevrolet Ágile. En dicho procedimiento de identificación, los dos hombres mencionaron que llevaban dinero en efectivo en una suma cercana a 400.000 pesos. Al ser entrevistados, mencionaron queAl momento de la identificación, el personal policial observó una caja en la parte de atrás del asiento, y les llamó la atención que el acompañante puso una mochila sobre la caja, mientras hablaban con él, con la aparente intención de taparla. Esta actitud motivó la pregunta sobre lo que llevaban y la posterior requisa.Finalmente, dentro del automóvil se encontró la suma de 3.209.099 pesos, dos cheques que sumaban la cantidad de 101.921,94 pesos, una constancia de retención de impuesto a los ingresos brutos de una firma por el monto de $913.19 (así lo dice el acta) y una máquina contadora de billetes.El día 22 de marzo de este añoy de todo lo actuado en consecuencia, pero el juez federal de Concepción del Uruguay resolvió no hacer lugar al reclamo. Por esto, se presentó una apelación.El argumento central del defensor se dirigió principalmente a, por lo cual insistió en pedir la nulidad del procedimiento y, con ello, el sobreseimiento de los dos hombres.En la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, los vocales Mateo Busaniche, Cintia Gómez y Noemí Berros recordaron que el Código Procesal Penal de la Nación establece, para legitimar el procedimiento efectuado por funcionarios de la policía y fuerzas de seguridad, sin orden judicial, dos elementos: a) la concurrencia de circunstancias previas o concomitantes que razonable y objetivamente permitan justificar dichas medidas respecto de persona o vehículo determinado; b) en la vía pública o en lugares de acceso público. Asimismo, dispone que "tratándose de un operativo público de prevención podrán proceder a la inspección de vehículos".Entonces, los camaristas sostuvieron que "del análisis del acta de procedimiento y de la declaración testimonial del oficial de la Policía de Entre Ríos, Luís Alberto Bernachea, surge que se pudo observar que en el asiento trasero llevaban unos bolsos y en la zona del piso una caja de cartón, notando también que el automóvil era rentado. Esto hizo que el funcionario profundizara con las preguntas, a los fines de saber hacia dónde se conducían y qué elementos llevaban en la caja que se veía. Le respondió el conductor, pero notó el agente que mientras hablaban, como en manera de distracción, una de las personas colocó un bolso sobre la caja, como para que no se pudiera ver". Esto fue lo que dio lugar a la requisa vehicular y el posterior secuestro del dinero."Esta secuencia fáctica que permite ilustrar acerca del-afirmaron los jueces-, por el momento, debiendo poner de resalto que de todo lo actuado se dio comunicación a la fiscal en turno, Mariela Montefinale y al Juzgado Federal N°1 de Concepción del Uruguay".En este sentido, concluyeron en queCuando una persona lleva consigo una alta suma de dinero sin documentación que respalde el origen de los billetes, se sospecha que los mismos podrían tener un origen ilícito o que se estaría cometiendo evasión impositiva, en tiempos en los que desde grandes hasta pequeñas transacciones se realizan en forma electrónica.Así como el incremento patrimonial de una persona no justificado debería motivar una investigación por una infracción a las leyes fiscales, la tenencia injustificada de instrumentos monetarios y dinero en efectivo en grandes cantidades "resulta ser un dato concreto y objetivo de manifestación de capacidad económica que debe ser investigado", según sostiene un documento de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos de la Nación.La finalidad de la persecución del Estado a estas conductas se fundamenta en las políticas monetarias y fiscales.