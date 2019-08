Liberaron al joven acusado de estafar a jubilada: Pagó una fianza de $200.000

Policiales Detuvieron en Misiones a joven acusado de estafar a jubilada entrerriana

Sobre la acusación y el traslado

En libertad

La fiscal apelará la decisión del juez

Liberaron al joven de la comunidad gitana que había sido detenido en Misiones acusado de estafar a una jubilada de la localidad de San José. Según se confirmó, el sujeto se alzó con casi 40 mil dólares producto de la maniobra delictiva.Al respecto, la fiscal Natalia Bartolo explicó apor qué el sujeto quedó en libertad, en menor de 24 horas, siendo que una comisión policial había viajado más de 1400 kilómetros desde Gualeguaychú hasta Misiones para detenerlo.El joven de la comunidad, identificado como Jonathan Fernando Miguel, de 30 años, emprendió el regreso supuestamente a Posadas donde deberá quedarse con su padre.Tenía pedido de captura internacional y había sido detenido cuando intentaba cruzar la frontera de Misiones.Y continuó: "Una de las empleadas de la mujer fue la que mantuvo conversaciones telefónicas con esta persona y también la que lo recibe y entrega el dinero"."Su perfecta descripción de la persona nos ayudó a identificarlo mediante registros fílmicos al igual que la camioneta en la que se conducía. El vehículo nos llevó a la provincia de Misiones, en Posadas, donde buscamos su domicilio", detalló la fiscal.De acuerdo a lo que aseguró, se trabajó en conjunto con la Policía misionera, se hicieron allanamientos, pero el sujeto no pudo ser localizado. "Se sabía que en esa vivienda habitaba la madre, pero de forma esporádica, según el relato de los vecinos", indicó Bartolo.Según continuó, el 22 de mayo la fiscal Cedrés solicitó el pedido de captura nacional e internacional de esta persona."El martes de la semana pasada, personal de Gendarmería Nacional del paso internacional Posadas-Encarnación, informó que habían logrado detener a esta persona y se consultaba si la detención seguía en vigencia. Por lo que al confirmar, se iniciaron los trámites en el Juzgado de Garantías y continuaron todas las diligencias para trasladarlo a Gualeguaychú", precisó la ciudad.La fiscal detalló que el joven arribó a Gualeguaychú el miércoles a la madrugada, y ella le tomó declaración de imputado en el delito de Estafa en horas del mediodía, pero éste se abstuvo de declarar.Al día siguiente se solicitó el pedido de prisión preventiva ante el Juzgado de Garantías. "Esto se hace con todas las pruebas que documentan lo sucedido a partir del hecho. Para esto deben darse dos riesgos procesales y estar fundadas", argumentó la fiscal. Y continuó: "La pedí al entender que existe riesgo de fuga porque esta persona no tiene un domicilio donde se lo pueda ir a buscar, evidentemente tiene la posibilidad de evadirse, porque se lo encontró en un paso internacional y tampoco tiene un empleo formal, ni constancias de AFIP o ANSES, lo que tampoco le da arraigo en alguna ciudad Y después se evaluó otro riesgo procesal que es el peligro de entorpecimiento".Según adelantó, la fiscalía pedirá una condena de carácter efectivo para este joven."En la audiencia, el doctor Telenta si consideró que había peligro de fuga, pero no peligro de entorpecimiento, entonces entendió que no era procedente la prisión preventiva, por lo que le dio la libertad y medidas de coerción como ser que vuelva a Posadas, a resguardo de su padre, que fije un domicilio", explicó la fiscal.Y continuó: "También la fiscalía había pedido la inhibición general de bienes, para que el día de mañana si se comprueba su culpabilidad en un juicio se pueda resarcir económicamente a la víctima, pero tampoco se nos hizo lugar y se fijó una caución real sobre un vehículo por 200 mil pesos. También se fijó la prohibición de beber alcohol, de salir del país o ingresar a Gualeguaychú".Pero de acuerdo a lo que aclaró, el dinero no fue hallado y tampoco se encontró la camioneta en la que se trasladaba este joven.La fiscal anunció que apeló la decisión del juez Telenta y será la Cámara de Apelaciones de Gualeguay quien va a decidir si el sujeto continúa o no en libertad, durante en el transcurso de esta semana."Si resuelve la prisión preventiva, hay que viajar a buscarlo nuevamente. La fiscalía no puede asegurar que el domicilio de Posadas exista, la dirección que ellos brindan donde el imputado debe permanecer nunca fue aportada a la fiscalía como existente desde padrones u otros documentos. Entendemos que el juez sí debe contar con esta información, pero yo como fiscal no me puedo quedar quieta y no hacer nada, no me puedo quedar tranquila, tal vez la Cámara le dé la razón al doctor Telenta pero yo tengo que hacer mi trabajo y cumplir hasta la última instancia con lo que creo es justo y necesario para la causa", finalizó.