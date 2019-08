Apareció el auto que fue robado del estacionamiento interno del San Martín

Policiales Médico denunció el robo de su auto del estacionamiento interno del San Martín

Delincuentes ingresaron al estacionamiento interno del hospital San Martín, de Paraná, y se llevaron el automóvil Fiat Palio Adventure de un médico cardiólogo. Lo había dejado estacionado cerca de las 21 de este jueves, cuando ingresó a trabajar.En diálogo con, el médico Pablo Alberto Castillo explicó que "agradezco la búsqueda del auto. Me robaron la llave del vehículo desde dentro del Departamento Médico, donde nosotros descansamos y comemos cuando estamos de guardia. Luego se llevaron el auto. Lo que pasó es grave porque es un lugar donde mis compañeros y compañeras duermen, puede haber sido algo peor"."Yo dejo las llaves adentro de la mochila, como siempre. A los efectos de más valor los dejamos bajo llave, pero nadie se iba a imaginar que iban a robar las llaves de un auto y el auto mismo. Este viernes por la mañana cuando me iba a mi casa no encontraba ni la llave ni el auto", remarcó.Confirmó que "en otras oportunidades nos han robado billeteras y otros elementos. Tenemos que tener todo bajo llaves, con candados, y a pesar de eso siguen ocurriendo hechos de inseguridad"."Da impotencia e indignación, los bienes materiales van y vienen, pero estamos preocupados por el hecho de no saber a qué estamos expuestos. No sospecho de nadie porque entra mucha gente al hospital. Nosotros en la guardia estamos todo el tiempo ocupados, solo cuando subimos a comer tenemos nuestro momento de distención", finalizó.