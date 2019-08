Querían robarle $ 600 a su mujer, la defendió y recibió un tiro en la cabeza

Un verdulero de 29 años permanecía internado en grave estado luego ser baleado en la cabeza por defender a su esposa en un asalto cometido por tres motochorros en su comercio de Ranelagh, partido de Berazategui.El hecho ocurrió a la hora del cierre del local este jueves por noche en la verdulería y frutería "Guadalupe", ubicada en el cruce de las avenidas Antártida Argentina y Vergara, local a cargo de un matrimonio de nacionalidad boliviana que había abierto hace tan solo una semana.Tres delincuentes llegaron en moto y mientras uno se quedó de campana, los otros dos ingresaron a comercio y le apuntaron con un arma a la mujer que estaba atendiendo acompañada por su pequeña hija de 20 meses."Yo estaba sola, jugando con mi nena. Eran tres, uno esperó afuera y dos entraron. Estaban vestidos de negro. Me apuntaban y decían: 'Dame la plata'", contó esta mañana aDaisy, la esposa de la víctima, en la puerta del hospital Evita Pueblo de Berazategui.La mujer relató que les entregó su celular, que les dio el dinero que tenía entre sus ropas y que en ese momento su marido, que estaba en la parte trasera del local, llegó para defenderla."Yo les di todo, pero atrás estaba mi marido y salió y le dispararon a él. Mi nena gritaba 'papá, papá'", contó Daisy.La esposa de la víctima, identificada como José Maldonado, explicó que los delincuentes se fueron y que como una de las motos no quería arrancar, uno de los ladrones huyó empujándola.El comerciante fue trasladado de urgencia al hospital, donde ingresó con una herida de arma de fuego en la cabeza con orificio de entrada y salida en el cráneo, por lo que fue operado y permanecía internado en grave estado y con pronóstico reservado.El caso es investigado por la fiscal de Berazategui Silvia Borrone y detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes, quienes buscaban testigos y cámaras de seguridad que ayuden a identificar a los autores del hecho, por el que no hay detenidos.