Vendió plan automotor caído y extorsionó al cliente con pago de comisión

Un vecino de Paraná denunció que un ex empleado de la concesionaria de automóviles ubicada en Almafuerte al 800 le quiso cobrar 50.000 pesos por haberle "conseguido" un plan caído, ya que le había brindado la información sobre un cliente que dejó de abonar dicho plan por problemas económicos.El hecho sucedió hace un mes atrás. Días después de la cesión del plan el empleado fue despedido por la firma paranaense, pero comenzó a exigirle al denunciante el pago de la comisión por haberle conseguido el plan, una cifra que asciende a los 50.000 pesos, indicóAutomáticamente, el hombre se puso en contacto con el gerente de la concesionaria, quien le indicó que tal empleado ya no pertenecía a la empresa.Entonces, y para desenmascarar su actitud y la estrategia para estafarlo, acordó con el ex empleado un encuentro en calle Laprida y Buenos Aires, al cual el extorsionador llegó en una camioneta con calcos de una marca de una concesionaria santafesina, para la cual trabaja en la actualidad.El denunciante le entregó el dinero y dio aviso a la dirección de Delitos Económicos de la Policía de Entre Ríos. El ex empleado fue detenido y quedó supeditado a la causa. Además, fueron secuestrados tanto el vehículo como un celular y los 50.000 pesos.