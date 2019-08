Denuncian a contador por presunta estafa millonaria con IVA y otros conceptos

El martes 30 de Julio por la mañana, el personal de la Sección de Asuntos Judiciales de la Jefatura Departamental de Policía de Colón recibió una denuncia con varias características singulares.Primero, porque los denunciantes eran muchos, un nutrido grupo de personas. Todos dijeron haber sido estafados por un Contador Público Nacional. Otro dato relevante es la magnitud del perjuicio, que ascendería a varios millones de pesos. A ello se agrega que en la lista de presuntos damnificados hay tres integrantes de una familia ligada a la política sanjosesina."Estamos muy golpeados por lo que ha sucedido. El contador tenía nuestra clave fiscal. Confiábamos plenamente en él. Descubrimos que vendía IVA a nombre nuestro. Según una primera verificación que se hizo, a una de las personas perjudicadas le vendió más de 7 millones de pesos en IVA. O sea, facturó por ese importe y esa persona ahora aparece debiendo de IVA casi un millón de pesos", contó auno de los denunciantes, que solicitó no se dé a conocer su identidad.El profesional está acusado además de haberse quedado con los fondos que los clientes le daban para el pago de las contribuciones mensuales. "Con la confianza que teníamos en él, le dábamos la plata para que abone, pero nunca pagó nada. Por ejemplo, a una sola persona le salta una deuda de 150.000 pesos más intereses por sus obligaciones como autónoma. Es muy grave el tema".A uno de los damnificados -contó el denunciante que se prestó a hablar con El Entre Ríos- "lo dio de alta en IVA siendo que no lo necesitaba". Otra víctima se encontró "por casualidad" con una factura en la que aparecía con su CUIT como si fuera titular de un aserradero. "Montaba empresas ficticias con el nombre de sus clientes", explicó el damnificado.En otro de los casos, a una persona que tenía una deuda de 20 mil pesos y entró en una moratoria "resulta que ahora aparece debiendo 300 mil, porque no le pagó nunca nada, siendo que se le daba el dinero todos los meses".En la exposición ante la Policía de Colón, los denunciantes responsabilizaron a un contador "con domicilio en calle Bolívar de Colón y en Estrada de San José", de 43 años, cuya conducta es ahora investigada por el Fiscal Juan Sebastián Blanc. Vale aclarar, conforme al Estado de Derecho, que rige para el acusado la "presunción de inocencia" mientras no exista condena firme en su contra.En la exposición ante la Policía, se le atribuye al profesional haber "generado deudas a los denunciantes cuyo total general sería se aproximadamente 6.000.000 de pesos". "Utilizaba el CUIT de ellos conformando facturas y emitiendo a nombre y espaldas" de sus clientes, precisa la presentación en sede policial. Fuente: (El Entre Ríos).-