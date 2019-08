Robaron una conocida marmolería y amenazan con "escrachar" a los ladrones

Se llevaron una notebook

Dos sujetos ingresaron esta madrugada, a la marmolería "La Loma", ubicada sobre Ruta 11, en la Aldea Spatzenkutter. Al ingresar los ladrones, se activó la alarma del local y solamente se llevaron una notebook, aunque la misma es de vital importancia para los dueños del negocio, ya que contiene información y la base de datos de la marmolería."Según lo que pudimos ver en las cámaras de seguridad el hecho sucedió alrededor de las 4,40 de la madrugada. Estaba sonando la alarma y empezamos a buscar. Llegó enseguida la policía y salimos a recorrer los caminos vecinales a ver si podíamos dar con esta gente", contó Lucas Deiloff aEn las cámaras de seguridad se pudo ver que eran 2 personas, quienes se alzaron con la notebook con la base de datos de la empresa. "Lo que toma la cámara es que venían a pie, de sur a norte por Ruta 11 y se retiran corriendo", dijo Deiloff y agregó que "intentaron ingresar por la puerta de frente y luego se van al fondo y vuelven e ingresan por la puerta del costado. Queremos recuperar la computadora portátil, que es de uso comercial en la cual está toda la información", resaltó.Los propietarios de la conocida marmolería, ubicada en Aldea Spatzenkutter, publicaron en las redes sociales, algunas imágenes de los ladrones que ingresaron al local, aunque borraron los rostros de los sujetos y piden que devuelvan lo robado o darán a conocer las fotos que los identifican."Por este medio, quiero tratar de que estas personas devuelvan lo que no es suyo. Les comento que hay huellas en ambos picaportes y los rostros se ven en las filmaciones. Si aparece dicha notebook no saldrá a la luz, ningún tipo de información", advirtió Deiloff.Al mismo tiempo, solicitó a los responsables del robo que dejen la notebook, "en un lugar específico y la retiramos. Desde ya muchas gracias y queda a su disposición, que se haga pública su identidad o no", remarcó en la publicación de Facebook.