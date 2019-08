Reclamaron justicia por adolescente asesinado por otro menor en Paraná

Rolando Agustín Lescano, de 16 años, falleció hace un año tras ser apuñalado en el barrio Hijos de María por otro joven de la misma edad. Sus familiares se manifestaron este viernes frente a los tribunales de Paraná para pedir justicia.Según se informó en aquel momento, cinco amigos, todos menores de edad, se habrían encontrado sacando el cobre de cables que luego vendían en chatarrerías de Paraná.Al parecer hubo una discusión menor por 50 pesos que uno le debía al otro, y comenzó una pelea. Al principio eran unos empujones casi en broma, pero siguieron algunos golpes y piedrazos. Todo terminó cuando pelearon cuerpo a cuerpo con los cuchillos que estaban utilizando para pelar los cables. En ese momento, Rodolfo Agustín Lescano recibió una puñalada en el intercostal izquierdo y cayó malherido.Lo trasladaron de urgencia al hospital San Martín. Le practicaron curaciones y al no observarse heridas que hayan comprometido órganos vitales, lo trasladaron a una sala, donde permaneció en observación, hasta que sufrió una descompensación y falleció.Brenda, la hermana del fallecido, señaló aque "decimos no a la reducción de la condena de menores".La autopsia "determinó que la puñalada le había afectado una arteria, pero que tenía el corazón grande y que por eso no se vio", según describió la joven.Acotó que "alcanzó a testificar y al otro día a mi hermano me lo dieron muerto en una camilla. Él conocía a agresor desde hacía dos meses y hay testigos" de lo sucedido.El autor se encuentra actualmente en libertad "pero no cumple con la restricción y tuvo episodios violentos con mi hermana. De afuera de la casa en barrio Hijos de María les gritaba: "Salgan p. . ., así como maté a uno voy a matar a todos". Camina por la calle como un matoncito", expresó. "Queremos una pena justa porque hay pruebas", completó.