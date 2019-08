El drama de joven madre: Fue abusada por su hermano y ahora teme por sus hijos

El temor a represalias "por venganza"

Micaela tiene 24 años y es madre de tres hijos, dos de los cuales se encuentran bajo el cuidado de su padre. La joven manifestó ael programa que se emite porsu temor a que su propio hermano, abuse de sus hijos como lo hizo con ella cuando era una adolescente.De acuerdo a lo que contó, su ex pareja y padre de dos de sus hijos, se llevó a los niños lejos de ella, sin ningún aval judicial. La máxima preocupación de Micaela es que el hombre, además de ser violento y alcohólico, es vecino de su propio hermano, el que abuso de ella durante cinco años."Mis dos hijos viven con el papá y desde hace más de cuatro años que estoy en Tribunales pidiendo la tenencia de ellos porque el papá vive tomado y es agresivo. Y a la nena más chica se la deja al tío, mi hermano", explicó Micaela."Mi propio hermano Jesús abusaba de mi cuando estaba alcoholizado y drogado, y siempre iba con una navaja a amenazarme con que me iba a matar a mí y a mi hijo, que tenía un año y medio", reveló la joven madre.Según rememoró ante, su hermano abusó de ella desde que tenía 13 años. "Fui mamá a los 16 años, siempre estuve sola y nunca tuve apoyo de mi familia", rememoró."Siempre lo quise hablar con mis padres pero nunca tuve la atención de ellos. Cuando les decía que Jesús hacía cosas que no tenía que hacer, pero por miedo no me animaba a hablarlo", confesó.En la oportunidad, Micaela sostuvo que su madre falleció en febrero, por problemas del corazón, sin nunca haberse enterado de la verdad: que su hijo abusaba de su hermana. "Estaba enojada con ella porque nunca me dio la atención como madre y siempre le quise contar el tema de mi hermano pero nunca tuve la oportunidad para contárselo", reveló aEl calvario de Micaela no terminó a sus 18, cuando decidió formar pareja e irse de la casa familiar, sino que continuó durante su matrimonio. "Me separé porque llegó un punto en el que estaba alcohólico y agresivo, y me obligada a tener relaciones íntimas a la fuerza.. Yo no tenía absolutamente ganas de nada por todo lo que estaba pasando con mi hermano", rememoró la joven madre."El papá de mi hijo me agarró del cuello varias veces, me pateaba y hasta llegó a cachetearme teniendo a mi bebé en brazos", recordó."El miedo por mi hermano es que abuse de mis dos hijos, porque él vive a una cuadra de la casa del papá de mis hijos, y está siempre con ellos. Mi miedo es que él tome venganza hacia mis hijos", reveló Micaela."Mi miedo es que mi propio hermano y el papá de mis hijos me hagan algo por la denuncia que hice ante la Justicia para que los chicos puedan vivir conmigo", apuntó Micaela.La joven de 24 años y madre de tres niños denunció que en Tribunales de Paraná le exigieron el pago de tres mil pesos "para sellados" para poder representarla y llevar su caso. "Me dicen que no tienen abogados gratis y que si o si tengo que poner plata, porque si no, no pueden hacer nada", reveló."Me tienen a las vueltas pidiéndome casos de los chicos, siendo que yo no tengo ni sus documentos porque el papá tiene todo. Y no me va a dar los documentos porque él sabe que algo voy a hacer", explicó."Espero una solución que no sea demasiado tarde, para mis chicos", cerró.