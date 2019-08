Sindicalista detenido: "Es impresionante la cantidad de dinero incautado"

El secretario general del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa), Herme Juárez, detenido este jueves en su vivienda de San Lorenzo, fue trasladado por la Policía Federal a Campana donde será indagado por el juez federal de esa jurisdicción, Adrián González Charvay.El magistrado le tomaría declaración este viernes en caso que sea designado su abogado defensor. Si no, el trámite podría demorarse. El gremialista será indagado como responsable de una asociación ilícita, estafas, defraudaciones y malversación de caudales públicos y privados.En tanto, el secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, dijo que aunque todo dependerá del juez del caso, no se descartan nuevos allanamientos vinculados a la investigación.El secretario, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad que dirige Patricia Bullrich, describió las actividades que se le atribuyen a Juárez como "mafiosas" porque consistían en quedarse con "dinero del erario público y de los afiliados"."La cantidad de dinero incautado es impresionante", manifestó Burzaco.También el abogado mediático Miguel Ángel Pierri confirmó que podría asumir la defensa de Juárez si terminaba de ultimar detalles con sus familiares. En ese caso, sostuvo que pedirá la detención domiciliaria del sindicalista en función de sus 78 años y porque padece una afección cardíaca, según dijeron los familiares a la Policía Federal.El abogado además dijo que este jueves ya había viajado a Campana para interiorizarse del caso.Un relevamiento de los valores secuestrados en cerca de 30 allanamientos realizados este jueves detalló que fueron secuestrados 293 mil dólares, más de 4 millones de pesos, 550 euros y cerca de 10 mil reales. También tres barras de oro de 20 gramos cada una, armas, alhajas, computadoras y documentos de interés para la causa.Por otra parte se incautaron doce vehículos, seis camionetas, un motovehículos y una lancha. Todos los rodados estaban sobre avenida Francia, frente a la sede de la Policía Federal.Personal de la Policía Federal Argentina (PFA) realizó 30 allanamientos en Granadero Baigorria, Capitán Bermúdez, Carcarañá, Puerto General San Martín y San Lorenzo en sedes del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (Supa) y domicilios particulares por una causa federal de delitos económicos.Fueron detenidas diez personas, entre ellas, el titular del gremio, Herme Oscar Juárez, y el ex intendente de San Lorenzo Ramón Rubén Tévez.Además de Juárez y Tévez, en los allanamientos hechos este jueves apresaron también a Iván Juárez, hermano del gremialista; al abogado Jorge Ramón Jerez; a Damián Luis Bunello, un socio del sindicato; al empresario Hernán López; y al contador José Luis Gómez. Por la tarde cayeron otros tres sospechosos. Se secuestró un alto monto de dinero, vehículos y documentación. La medida fue ordenada por el juez Federal de Campana Adrián González Charvay. (Fuente: