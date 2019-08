Un hombre resultó muerto y su pareja herida tras ataque con tinte mafioso

Eran cerca de las 22.30 del miércoles cuando los vecinos de Nerbutti y Sargento Cabral, en el centro de Puerto General San Martín, provincia de Santa Fe, escucharon una frenada brusca y al menos ocho disparos. Inmediatamente se oyeron los lamentos ahogados de una mujer y el chasquido de neumáticos de un auto que salía arando. Cuando salieron a ver qué había pasado se toparon con la escena de un crimen con tinte mafioso. En el interior de un Chevrolet Corsa Classic gris estacionado con sus luces encendidas y la puerta derecha abierta estaba el cuerpo de Eduardo Luis Carlos Villegas, de 28 años, con múltiples impactos en cráneo, tórax y abdomen. Unos metros más allá su pareja de 26 caminaba como una zombie por la vereda golpeando puertas pidiendo auxilio con su cara ensangrentada.



Antes de ser trasladada al hospital Eva Perón de Granadero Baigorria la mujer contó que iba con su pareja en su auto modelo 2014 por calle Nerbutti cuando, tras doblar por Sargento Cabral, "un auto gris los sobrepasó y les cerró el paso". Que de ese vehículo bajó el acompañante armado y "caminó resueltamente" hacia el Corsa, cuya puerta delantera derecha abrió para gatillar varias veces apuntando a Villegas. Ella recibió un balazo en la boca y quedó internada en la terapia intensiva en estado crítico y reservado.



Al relevar la escena del crimen los peritos hallaron una bolsa de nylon con cinco envoltorios amarillos con un gramo y medio de cocaína y secuestraron vainas calibre 9 milímetros. Fue el segundo homicidio en lo que va del año en Puerto San Martín y el séptimo en el departamento San Lorenzo.



En segundos



Ayer en Puerto San Martín se hablaba de dos cosas: la detención de Herme Juárez (ver página 3) y el asesinato de Villegas, quien vivía con su pareja en San Lorenzo. En torno a la escena del crimen los vecinos entremezclaban temas en las charlas con cronistas de distintos medios. El peso de la historia del gremialista conocido como "Vino caliente" era demoledor.



Cerca de las 22.30 del miércoles Eduardo Villegas, conocido por los apodos de "Chulo" o "Gordo", manejaba su Chevrolet patente OBA 078. En el asiento del acompañante iba su pareja Evangelina Belén C. Al llegar al cruce con Sargento Cabral, a unos 3 kilómetros de su casa en San Lorenzo, Villegas dobló hacia calle Córdoba, una de las avenidas más importantes de la ciudad. Apenas dobló entró en escena "un auto gris" con al menos dos ocupantes que le cerró el paso.



Desde ese momento todo fue cuestión de segundos. El acompañante del auto gris bajó, caminó a paso acelerado hasta la puerta del lado de Evangelina, la abrió y comenzó a disparar con una pistola 9 milímetros. Las balas surcaron el estrecho habitáculo y en su gran mayoría dieron en el cuerpo de Villegas. Algunos proyectiles, tras atravesar el cuerpo, impactaron en el cordón de la vereda opuesta y en el paredón de una casa. Al menos uno impactó en la boca de Evangelina.



Mientras Villegas exhalaba su último suspiro, ella intentaba salir del auto en medio de una humareda de pólvora. El sicario subió al auto y desapareció. Evangelina deambuló por la vereda golpeando puertas del vecindario en medio de un shock de llanto y dolor. A la pareja no le robaron nada.



Muy puntual



Fuentes ligadas a las investigación confiaron que todas las hipótesis estaban abiertas aunque la del robo estaba virtualmente descartada. "A las víctimas no lo teníamos sindicado en nada extraño. Se está trabajando sobre el auto. Pero el ataque fue muy puntual. Al que disparó no le tembló la pera. Habrá que esperar como evoluciona la sobreviviente", explicó un vocero.



La investigación quedó en manos del fiscal de San Lorenzo Leandro Lucente, quien comisionó a efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) para que trabajaran en territorio relevando testimonios de potenciales testigos y la existencia de cámaras de videovigilancia.



"Yo no estaba pero sí mi hijo, al que le falta una pierna. El abrió y se encontró con la muchacha ensangrentada y en medio de una crisis. No hacía más que gritar. Un balazo le entró por la boca y le salió por la nuca", rememoró una vecina.



"Se ve que los venían siguiendo y cuando doblaron el otro auto se les adelantó y se les cruzó. Después bajo el acompañante y ejecutó al conductor. Esta zona es un desastre. Esto es centro y no hay cámaras de vigilancia, semáforos o patrullaje", indicó otra mujer, que arriesgó: "Esto no fue por un robo, acá claramente hubo algo más". (La Capital)