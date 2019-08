Motos corrían picadas y chocaron un auto que terminó en una alcantarilla

Un grave accidente que pudo ser una tragedia se produjo en horas de la noche de ayer en Concordia, cuando en un automóvil Dahiatsu viajaba una pareja y su pequeña hija de tres años, quienes se salvaron milagrosamente de caer a una alcantarilla con agua



El conductor del rodado afectado contó que fue impactado por motociclistas que corrían picadas, cuando se disponía a ingresar a calle Cabo Sendrós, mientras transitaba con su familia por la avenida Monseñor Rösch.



"Ellos se cruzaron de carril, quedaron contramano y una de las motos me pegó en el medio del auto. El golpe fue tan fuerte que nos corrió desde la avenida a una alcantarilla. El auto quedó casi volcado, estábamos adentro de una zanja y salimos como pudimos, para no caernos al agua. No sé si era profunda pero primero saqué a mi nena que iba sentada en la parte de atrás; después, con mi señora salimos como pudimos, por el otro lado. Es una locura como venían, nos hubiésemos podido matar todos", indicó el joven al diario El Sol.



Consultado por el estado del motociclista precisó que cayó sobre el pasto, caso contrario otro hubiese sido el desenlace del accidente.



"Lo vimos que voló como 10 metros por arriba del auto y cayó sobre el pasto y el agua, si hubiese caído en el asfalto o en el cordón estaría muerto, estaba golpeado, pero está bien", relató.