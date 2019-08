Destrozaron una reja doble y robaron varios elementos de una regalería

Destrozaron una reja doble y rompieron un vidrio

Una zona comercial afectada por los robos

Un nuevo hecho delictivo se registró este jueves en un comercio ubicado en Avenida Zanni y calle Medus, en jurisdicción de comisaría tercera de Paraná. En esta oportunidad el perjudicado fue una regalería, santería y decoración que gira bajo la razón social "Santisa"., aseguró Estela, responsable del local comercial a. "Uno apuesta a trabajar y ganarse un peso, pero te rompen y roban..", lamentó."Por más que las cosas que se llevaron en valor fue poco, para nosotros es muy grande porque este es un negocio chiquito, y además, porque ofrecemos cosas que el cliente no compra a diario. Vivimos de esto y hay que seguir", remarcó la comerciante."Cuando vinimos a trabajar, un policía nos preguntó si éramos dueños o trabajábamos en el local; ahí nos mostró que habían sacado la reja móvil, la dejaron tirada sobre la vereda, y rompieron el vidrio", detalló Estela., lamentó la responsable del negocio robado.De acuerdo a lo que detalló, los ladrones cortaron los candados, sacaron una parte de la reja, rompieron el vidrio y se llevaron varios elementos."Ayer habíamos ordenado la vidriera, pusimos cosas nuevas, para mostrar y poder vender algo, porque como se sabe está todo muy difícil el tema de las ventas. Está bastante fulero", confesó la comerciante.En la oportunidad, reveló. "La alarma no se activó porque, teniendo doble reja, no pensamos en poner sensores sobre la ventana, sino, sobre la puerta, con lo cual, los sensores no se activaron", explicó.Se recordará que el mes pasado, malvivientes destrozaron, con un tronco, el blindex de Cotillón Makuko's , y se alzaron con una computadora, además de ocasionar un importante desorden en la búsqueda de dinero que no hallaron.Así también una librería de la misma cuadra fue blanco de los ladrones, que rompieron la puerta de blindex de una librería para robar unos mil pesos. Y en febrero, delincuentes ingresaron a una barbería y se llevaron elementos de trabajo del local ubicado en calle Medus, a metros de Zanni.Estos dos comercios a su vez están situados a pocos metros de una heladería a la cual en noviembre del año pasado le rompieron la puerta, también de blindex, con una maceta y en la oportunidad se llevaron unos 300 pesos que habían quedado de cambio. Unas semanas más tarde, una rotisería ubicada en Zanni y Basavilbaso , fue quien sufrió la visita de los amigos de lo ajeno quienes forzaron la reja de una ventana del frente y robaron dinero y mercadería.La comerciante que fue víctima de los ladrones adelantó aque"El patrullero pasa pero los ladrones se toman su tiempo y tienen todo bien ingeniado; en esta zona hay varios locales", indicó.