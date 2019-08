Pedirán prisión preventiva para acusado de estafar a una anciana en U$S 40.000

En mayo pasado se registró un nuevo "cuento del tío" en Gualeguaychú y la modalidad no fue muy diferente a las que se conoció en abril del 2016, que tuvo a cuatro personas de la comunidad gitana condenadas por las estafas telefónicas y como víctimas a varias abuelas de la ciudad.



En esta ocasión el estafador se llevó 40 mil dólares y 23 mil pesos en una caja de seguridad existente en el domicilio de una anciana de 93 años, que vive en calle Lavalle, entre Urquiza y 25 de Mayo.



Esta abuela recibió un llamado telefónico de un sujeto que dijo ser su nieto. Una vez que la víctima creyó que la persona que estaba del otro lado era efectivamente el hijo de su hija, le dijo que se encontraba en un banco en Buenos Aires junto a su madre y requería de todos los ahorros que tuviera en su casa.



La llamada duró más de una hora y media, y durante ese tiempo la víctima habló con su supuesto nieto y su supuesta hija, que le reclamaban que necesitaban los ahorros de la mujer. Incluso le dijeron que por estar en Buenos Aires y por necesitar de urgencia el dinero, por la casa iba a pasar "Arturo Sánchez", un hombre de su plena confianza.



Efectivamente, "Arturo Sánchez" pasó pocos minutos después por el domicilio de la anciana y terminó de perpetuar el engaño. No sólo la dueña de casa cayó en el ardid, sino también la mujer que la acompañaba que trabaja como acompañante de la víctima. Las dos creyeron "el cuento" que les hicieron.



Pero "Arturo Sánchez" fue rápidamente identificado una vez que la estafa salió a la luz. Este hombre que pasó a buscar el dinero, bien vestido, fue captado por cinco cámaras de seguridad. Fue tomado en Urquiza y Lavalle y en las dos manzanas contiguas por donde pasó con la camioneta.



Se obtuvo el dominio del rodado y no le llevó mucho tiempo a la Policía descubrir que esa camioneta había ingresado ese mismo día a Gualeguaychú. E incluso, el llamado al teléfono de la víctima se realizó pocos minutos después que la cámara de seguridad en el acceso a la ciudad tomó el ingreso de la camioneta.



Una comitiva policial viajó a Corrientes a buscar a este hombre que fue identificado, porque era en esa provincia donde estaba asentada la camioneta, pero los resultados no fueron los esperados. Se liberó una orden de detención en todo el país y la semana pasada, cuando este hombre intentó cruzar desde Posadas hacia Encarnación, fue retenido por Gendarmería Nacional.



Finalmente, el martes por la mañana viajó a Misiones una comitiva policial a buscarlo y regresó con el detenido el miércoles por la madrugada. Horas después, pasado el mediodía, la fiscal Natalia Bartolo le tomó declaración de imputado por el delito de estafa, en presencia de su abogado uruguayense José Ostolaza, el mismo que defendió a Nahir Galarza en el juicio en Gualeguaychú. Este jueves se realizará la audiencia con el juez de Garantías, Ignacio Telenta, y se requerirá la prisión preventiva.



Aún quedan muchas pericias por realizar. Se tiene que peritar su teléfono celular, desgravar conversaciones, realizar entrecruzamiento de llamadas y mensajes, además de determinar quiénes son los coautores, que tomaron el rol de nieto e hija de la víctima. Incluso se deben realizar tareas investigativas en Gualeguaychú y en Posadas para dar con los autores y con el dinero sustraído. (El Día)