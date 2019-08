Se hizo pasar por colaborador de Bomberos y una abuela le entregó $3.000

Pese a las reiteradas recomendaciones, los adultos mayores siguen siendo blanco de quienes se aprovechan de su buena fe y modificando algunas versiones, consiguen ganarse su confianza y lograr la entrega de dinero con facilidad.



La Policía se encuentra investigando un caso ocurrido en Crespo, minutos antes del mediodía de este miércoles, por el cual se formalizaron actuaciones por el supuesto delito de Estafa.



Según hizo saber el subjefe César Ellemberger, "una señora de 78 años de edad, domiciliada en inmediaciones al radio céntrico, recibió la visita de un masculino, desconocido por ella, quien le manifestó ser miembro de la Cooperadora de Bomberos Voluntarios de Crespo, lo que posteriormente se constató que era un engaño".



Este muchacho "le ofreció utensilios de cocina, pero como la vecina no disponía de efectivo en ese momento, se ofreció a llevarla en su vehículo hasta el cajero automático, a lo cual la mujer con la voluntad de colaborar accedió".



Según manifestó la denunciante, "realizó una extracción de $3.000 y una vez que regresaron a su casa, le hizo entrega del total del dinero y recibió a cambio una olla y una sartén".



Dichos elementos no tendrían ese valor de mercado, al tiempo que se pudo corroborar que la Asociación Bomberos Voluntarios de Crespo no ha autorizado a ninguna persona a realizar ventas domiciliarias invocando la institución, por lo que se recomienda a la población no entablar diálogo con este tipo de vendedores ambulantes y dar aviso inmediato a la Comisaría, publica FM Estación Plus.