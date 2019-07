Una mamá denunció presunto abuso de su hija de tres años en escuela de Paraná

"Nos enteramos por el relato de mi nena, lo comprobó la psicóloga y su pediatra,", manifestó la mujer aEl viernes a la noche, la niña empezó a contarles a sus padres que "en la escuela, un señor le había tocado la cola, de adelante y de atrás. Ella estaba con la maestra; en un momento la maestra se le perdió y ahí fue cuando el señor le hizo esto. La maestra volvió y la encontró con esa persona. Mi hija nos cuenta que lo retó a ese señor y la maestra se la llevó a ella", mencionó la mujer que en la tarde de este miércoles concurrió a Tribunales para cumplimentar documentación por el hecho.Relató que luego de queTanto la directora, como la vicedirectora y la psicopedagoga nos dijeron que nos iba a brindar el apoyo necesario"."Ella me contó lo que pudo,", aseveró la mamá de la pequeña.Del mismo modo apuntó que llevó "la nena a la psicóloga y a su pediatra. Me constataron que es así, lo que la nena dice. Ahora la van a hacer pasar por la Cámara Gesell. Hice la denuncia por la mañana, me dijeron que es un proceso rápido y que ella iba a ser muy cuidada"., hizo hincapié la mujer. Dijo que por el momento "no sospechan de nadie". La escuela no tiene ordenanzas varones en el turno mañana, manifestó la mujer.Manifestó que su hija "nunca tuvo problemas para ir al jardín, pero luego de lo que pasó el viernes, no volví a enviarla a la escuela. No es obligatorio y tomamos la decisión con mi esposo de que comience el año que viene".Al ser consultada, relató que se han comunicado otros padres con esta madre, diciéndole "'con mi nena me pasó esto'; 'con mi nene me pasó esto otro', o me dicen 'empecé a notar cosas raras'. Pero hasta el momento nadie me ha dicho en forma concreta que haya hecho atender a su hijo, o que algún niño haya contado algo concreto como lo que contó mi hija".Se lo tomó como algo menor. Se enojó mucho la directora con la maestra y le dijo que va a tener que aclarar el tema", aportó luego.