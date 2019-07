En Concordia "no hay que improvisar", dijo el nuevo Jefe de Policía

Tras su asunción como nuevo Jefe Departamental de Policía de Concordia, el Comisario Mayor Jorge Gustavo Cancio afirmó que tiene "toda la expectativa de aportar todo lo que se, toda mi experiencia, para mejorar la calidad de servicio del personal y la seguridad" en la ciudad.



El comisario remarcó que "si bien en materia de seguridad es todo muy dinámico, entiendo que se debe trazar una planificación para mejorar la seguridad y estimo que en el transcurso de esta semana haremos esa planificación, haciendo un recuento del personal, la distribución de los móviles, establecimiento una planificación a corto, mediano y largo plazo".



Consultado acerca del equipo de trabajo que lo acompañará, señaló que "por lo pronto voy a continuar con el mismo equipo, porque son gente que trabaja muy bien y con conocimiento del terreno donde se trabaja. Pero todo lo que sea para mejorar me llevará a hacer los cambios que sean necesarios, evaluando lo que uno les exige y lo que le pueden llegar a dar".



Un desafío



Cancio remarcó que "en lo personal este nombramiento lo tomo como un desafío, creo que soy una persona beneficiada de que el gobierno de la provincia me haya designado, entiendo que uno se viene preparando en todo lo que es su carrera policial para llegar a algo así, por lo que me siento orgulloso en la faz profesional y personal".



Agregó que sabe que "la dinámica de Concordia no es la misma que yo tenía en Nogoyá, tampoco se tiene la misma cantidad de población, de móviles y personal policial; por lo que trataremos de trabajar para mejorar todo. Se trabajará en conjunto con todos los entes de la ciudad y aportaré a la sociedad todo lo que este a mi alcance para mejorar". (Diario Río Uruguay)