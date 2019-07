Fugó el acusado del brutal crimen de una adolescente: Lo buscan intensamente

EL CASO

Jorge Ramón Peralta, imputado por el crimen de Angelina Cáceres, se encontraba alojado en la comisaría de Laguna Limpia, en la provincia de Chaco, bajo la causa "supuesto homicidio agravado por femicidio".De acuerdo al informe de la Policía, el llavero se dirigía al sector de celdas para efectuar el control de los detenidos, cuando constató que Peralta no se encontraba. Observó además que la puerta no fue violentada, por lo que investigan cómo logró abrir el candado que tenía.Inmediatamente emitieron la alerta radial a las unidades policiales dependientes de la Dirección de Zona de General San Martin a fin de implementar el operativo cerrojo y de búsqueda del evadido.En un primer momento se emitió alerta radial a las unidades policiales dependientes de la Dirección de Zona de General San Martín y se implementó un operativo cerrojo para dar con el detenido.Además, "fueron informados todos los puestos de control caminero, quienes fortalecieron los controles en las fronteras y realizan una minuciosa inspección en los vehículos", dijeron.Por su parte, efectivos de Investigaciones conformaron varios equipos de búsqueda, contando con la colaboración de los perros rastreadores de la División Canes y personal de la División Rural, para conformar grupos de trabajo.Se realizaron amplios rastrillajes en zonas rurales, informó la policía. Por otra parte, se generaron folletos que serán distribuidos a los distintos medios de Comunicación y solicitó que cualquier novedad puede comunicarse al 911.Asimismo, se iniciaron actuaciones administrativas de rigor para determinar la responsabilidad de los empleados policiales, publicaEl 23 de diciembre de 2018 se conoció la desaparición de Angelina. Según consta en la causa, la joven había salido de su vivienda para ir a la iglesia que queda a la vuelta, aproximadamente a las 19.15 de ese domingo y no se la vio más. Al momento de la desaparición llevaba un vestido largo negro con lunares blancos y sandalias negras.Fue encontrada atada a un árbol en un terreno de avenida Soberanía Nacional un mes después, el 25 de enero de 2019.Jorge Peralta fue detenido el martes 11 de enero en la planta urbana de Laguna Limpia, donde trabajaba como jornalero.Días después de la desaparición de Angelina Cáceres, su madre Sandra Mansilla y su padre Daniel Cáceres habían asegurado que su hija se comunicaba mediante redes sociales con el joven de 21 años domiciliado en Laguna Limpia.La hipótesis de la querella es que Angelina fue captada por Peralta a través de Facebook. En este contexto, tras las pericias realizadas, los fiscales acreditaron que el sujeto cometió grooming, y luego abusó sexualmente de ella.Peralta le tendió una trampa, citándola el 23 de diciembre de 2018, en una plaza del barrio Güiraldes y luego engañándola, la llevó a un monte distante a unos 800 metros de la avenida Soberanía, donde la asesinó.Tenía 13 años al morir. Los forenses dictaminaron que había signos de ataque sexual. Angelina tenía un retraso madurativo y estaba embarazada.