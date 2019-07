Prefectura allanó comisaría tras denuncia de vejaciones a un joven

Un grupo de policías de la Comisaría N° 15 de Santa Elena, en el departamento La Paz, quedó bajo la lupa judicial y administrativa por supuestos apremios ilegales en perjuicio de un joven de 16 años.La investigación se abrió tras la denuncia radicada este lunes por un adolescente que relató haber sido golpeado brutalmente el sábado último, luego de un entredicho con un uniformado.Según el relato del joven, el sábado por la noche había concurrido a la Comisaría junto con su novia y el tío de ésta para realizar una denuncia por otro asunto, pero todo terminó de la peor manera: tras un entredicho con un uniformado que estaba de civil, fue ingresado a la comisaría, golpeado, amenazado de muerte y humillado con todo tipo de improperios. Todo, según denunció, ocurrió en un "cuarto oscuro" de la dependencia.Al tomar conocimiento del grave hecho denunciado, el jefe de la Departamental La Paz de Policía, Edgardo Corona, abrió una investigación interna. En tanto, en la Justicia se dieron los primeros pasos en procura de corroborar el relato del joven y encontrar a los responsables.El fiscal de La Paz, Santiago Alfieri, informó que realizó la apertura de causa y que en el expediente se investigan los supuestos delitos de privación ilegítima de la libertad y vejaciones.La primera medida fue un allanamiento en la Comisaría, que fue habilitada por el juez de Garantías Walter Carballo. El acusador público explicó que para dar garantías de transparencia en la investigación, en el procedimiento no intervino la Policía -que está siendo investigada-, sino la Prefectura Naval Argentina.En diálogo con el programa, el fiscal Alfieri adelantó que luego de analizar los datos recabados convocará a los policías sospechados a que designen abogado defensor. Y, eventualmente, realizará las imputaciones de rigor.Alfieri contó que este lunes por la mañana. De la presentación tomó conocimiento también el Ministerio Pupilar, organismo judicial que vela por los intereses de los menores."El joven radicó una denuncia dando cuenta de una situación violenta que había sufrido en la vereda de la comisaria y que terminó adentro donde según sus dichos sufrió golpes, vejaciones y malos tratos", indicó el representante del Ministerio Público Fiscal.Además, precisó que. Y señaló que este lunes por la tarde se realizó un allanamiento en la Comisaría de la ciudad del norte entrerriano. "Hicimos fue un relevamiento en la comisaria respecto de los pasillo, para corroborar unos dichos del adolescentes. Tomamos alguna información formal respecto de las guardias y libros de novedades. Con colaboración del jefe y subjefe de la Comisaría que estaban preocupados por la situación, en el buen sentido", puntualizó.En cuanto al número de policías que están siendo investigados, el Fiscal sostuvo que el joven no indicó cuántos sino que se limitó a contar el hecho de violencia. "Estamos investigando el hecho.", dijo y agregó que los delitos que se investigan son privación ilegítima de la libertad y vejaciones.Sobre el allanamiento, también precisó que con la información recolectada "vamos a pasarla por un filtro" para "ver que corroboraciones tenemos y convocar a aquellos funcionarios policiales que surjan vinculados con el hecho a que designen abogado defensor para que puedan participar del proceso penal como corresponde y ahí ver cuál es el temperamento a adoptar".El funcionario judicial remarcó que el hecho que se investiga es grave y consideró que "debe ser tratada con la seriedad del caso sin fuegos artificiales".A su vez, adelantó que con la información que se recabó estará en condiciones de proceder a citar a los policías involucrados a que designen abogados defensor, y eventualmente, imputarlos.Al finalizar, indicó que la Policía local o departamental no le informó aún si se tomó alguna medida administrativa contra los funcionarios policiales que están sospechados de golpear al joven.