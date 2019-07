Nena de 10 años estaba jugando en la vereda y murió aplastada por un portón

El domingo por la tarde, durante una salida familiar, una nena de 10 años que jugaba en la vereda fue aplastada por el pesado portón de ingreso a un club chaqueño. El golpe en la cabeza fue tan fuerte que los médicos del sanatorio a la que fue trasladada no pudieron salvarla.La secuencia ocurrió cerca de las 17 en el Club Personal Vialidad Provincial de Resistencia, ubicado sobre el kilómetro 11,5 de la Ruta Nacional 16. Todavía no está claro por qué la puerta de hierro cedió y aplastó a la menor que había llegado al predio en auto junto a sus padres. "Entraron y cuando fueron a cerrar, el portón se desprendió", explicó el vocero de la Policía de Chaco, Alejandro Domínguez, a TN.Julieta Maciel fue trasladada por su tía al sanatorio Güemes de Resistencia, donde llegó cerca de las 17.30 con hemorragia en nariz, oídos, garganta. Su estado era muy grave y pese a los esfuerzos de los médicos por reanimarla, la nena no respondió a los estímulos. Murió a las 18.15 a causa de "politraumatismos, con traumatismo de cráneo severo", indicó a la prensa local la doctora María Inés Acosta.En la clínica, la mujer contó a la policía que su sobrina jugaba cuando se le vino encima el portón. Los padres de Julieta, de 52 y 58 años, llegaron más tarde al sanatorio, donde les informaron lo que había pasado con su hija. Ahora, la justicia a deberá determinar las personas que tuvieron responsabilidad en la muerte de Julieta.Domínguez precisó que la causa fue caratulada como "muerte accidental" y que se realizaron las pericias para determinar por qué las bisagras de hierro se desprendieron de las columnas de cemento. "Es un hecho lamentable", consideró el vocero que explicó que la fiscal ordenó pericias para esclarecer qué provocó la caída de la estructura.