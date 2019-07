Bomberos rescatan a los ocupantes de auto que despistó y terminó en un bañado

Un impresionante accidente ocurrió esta mañana a la altura del kilómetro 125, en la Ruta Nacional 12, cercad de la localidad de Ceibas. Según indicaron los Bomberos Voluntarios de Ceibas, un Renault Clio en el que viajaba una familia de cinco integrantes, despistó y salió de la cinta asfáltica, para terminar su recorrido en un bañado a la vera de la ruta, en el que se habían acumulado más de 60 centímetros de agua.En el auto viajaba una familia compuesta por un hombre de 50 años, su esposa de 42 años, su cuñado de 39 y sus hijos de 16 y 4 años de edad. La familia había iniciado su viaje en la provincia de Corrientes y se dirigían hacia la localidad de Pilar, en provincia de Buenos Aires.Al llegar la unidad de los Bomberos Voluntarios de Ceibas, tres personas habían salido por su propios medios del auto y se habían hasta la calzada con tierra seca. En tanto, una mujer y un joven, se encontraban sobre el techo de auto, ya que no se animaron a caminar por la zona ya que el agua les llegaba a la cintura.Por tal motivo, el bombero Guillermo Morales, ingresó con un "cabo de vida" (cuerda) y en tierra firme, el oficial Olivera guiaba la tarea, ayudado por el chofer del auxilio y personal policial.De esta manera, los Bomberos subieron a las personas sobre sus hombros para rescatarse y llevarlas a tierra firme, en la zona de la banquina.La ambulancia centro salud Brazo Largo, hizo los primeros auxilios a los ocupantes del vehículo, y según se indicó, no fue necesario el traslado de ningún integrante de la familia a un centro asistencial, ya que no presentaban lesiones. Posteriormente, procedieron a retirar el vehículo por parte del Auxilio de la concesionaria vial.En el lugar, trabajó el personal policial de Ceibas, caminara de Brazo Largo, ambulancia del centro salud Brazo Largo, auxilio peaje Zárate y una dotación Bomberos Voluntarios de Ceibas.