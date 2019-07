Sin calificativo: Violaba al hijito de su pareja y lo grababa con el celular

El padre de un niño de 6 años informó que su hijo se encuentra con tratamiento psicológico por las secuelas del abuso sexual que padeció a manos de su padrastro, un hombre identificado como Gustavo Ariel M. (25), en la provincia de Misiones."Mi nene me había contado muchas cosas, pero después me enteré que el tipo le grababa con el teléfono celular. Lloré como nunca. No puedo entender cómo un hombre es capaz de lastimar así a una criatura. No hay palabras", señaló angustiado.Por disposición de la magistrada Alba Kunzmann de Gauchat, titular del Juzgado de Instrucción Uno de la ciudad de Oberá, el sujeto fue imputado por el delito de "abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el encargado de la guarda" y de esta forma permanece detenido en una celda de la Seccional Tercera de la misma ciudad, a la espera del juicio oral.Según señaló el menor al prestar declaración con profesionales en Cámara Gesell, cuando su mamá salía para trabajar el padrastro entraba a su pieza y lo sometía sexualmente.La víctima también mencionó que, en ocasiones, cuando la progenitora se ausentaba, entraba en escena un segundo individuo identificado como "tío Juan".Los abusos salieron a la luz gracias a que el niño se mudó con su papá, en noviembre del año pasado."A los pocos días mi nene me contó que el novio de la mamá le tocaba sus partes íntimas. Que hacía eso cuando la mamá se iba a trabajar", relató el padre de la víctima con profundo dolor al recordar el drama de todo lo sucedido.El entrevistado señaló que después de oír lo que su pequeño contaba, inmediatamente acudió a la Policía para realizar la correspondiente denuncia, aunque el acusado fue detenido recién en marzo, luego que el menor ratificara la acusación en la mencionada declaración en Cámara Gesell.Pero más allá del testimonio "espontáneo y creíble" del nene como calificaron los profesionales que oyeron su declaración, la culpabilidad del sujeto estaría probada a partir de la existencia de videos hallados en su celular, oportunamente secuestrado por orden judicial.Por otra parte, el progenitor alertó sobre el riesgo que estaría padeciendo su hija de 3 años que aún reside con la madre y familiares de su concubino detenido, publica el diarioEn tanto, mencionó que desde noviembre del año pasado su ex pareja no le permite ver a la nena, situación por la cual aseguró que ya radicó varias denuncias."Me dio a mi hijo y desde ahí no me permitió ver a mi hija. Llegó a pedir una prohibición de acercamiento que no prosperó porque no hay motivos. Como que a toda costa quiere separarme de la nena", lamentó.Asimismo, el hombre indicó que su hijo le manifestó que la niña también habría sido víctima del mismo depravado, de lo que dejó constancia en una denuncia radicada ante la Comisaría de la Mujer en diciembre pasado."Mi nene me dijo que el novio de la mamá también le tocaba a la hermanita. Ahora, para colmo, la madre metió a otros familiares del tipo en la casa y no me permite ver a mi hija", señaló.Y luego añadió que "desde fin de año vengo golpeando puertas para poder verla y no tengo respuestas. Siento mucha impotencia, terror de que le hagan algo".Por último, el denunciante explicó que a principios del año pasado se separó de la madre de sus hijos en buenos términos. "Al poco tiempo el tipo fue a vivir con ella y mis hijos, y empezaron los problemas porque no me quería dar los chicos, según el acuerdo que teníamos", explicó.De todas formas, en noviembre la mujer le cedió la tenencia del varón, tras lo cual el pequeño relató su calvario y se inició la respectiva investigación que concluyó con la detención del acusado.Según fuentes del caso, la actitud de la progenitora despierta suspicacias y, a partir de ciertos indicios, no se descarta la presunta complicidad con el detenido.Por ejemplo, como ella trabaja de mañana, el sujeto era el responsable de llevar al jardín al pequeño, aunque en el segundo semestre del año pasado asistió sólo a nueve días de clases de un total de 69, tal como consta en la libreta que tiene el papá."Es raro que haya faltado tanto a la escuela y la madre no se haya preguntado qué pasaba, justamente cuando un hombre que hace poco vive con ella queda al cuidado de sus hijos chicos. También de golpe me entregó a mi hijo y nunca más lo quiso visitar. Incluso cortó la relación antes de que el tipo vaya preso, siendo que una madre lucha contra viento y marea por ver a sus hijos", opinó el progenitor.En ese contexto, solicitó que las autoridades judiciales actúen para preservar la integridad de su pequeña hija."A mi nene no lo pueden lastimar más, pero quiero que me ayuden a proteger a mi nenita. Quiero verla, que me cuente cómo está. Es mi derecho y el de ella", subrayó.