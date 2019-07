Vecinos están cansados de robos y asaltos que ocurren en forma cotidiana

Durante el fin de semana, robaron en una camioneta Peugeot que estacionada en la esquina de Germán Abdala y Odiard de barrio Parque de la ciudad de Concordia. Para cometer el hecho, los delincuentes rompieron los vidrios para buscar los elementos de valor.



El robo no es uno más, se suma al número que engrosa la estadística de hechos delictivos en la zona y en barrios vecinos.



"Si tomás un colectivo en calle Lieberman te están esperando para asaltarte, si vas a hacer un mandando en el almacén te empujan o te tiran al suelo para robarte la cartera, ya no sabemos qué hacer", cuentan los vecinos y relatan todo tipo de experiencias en asaltos.



La más grave nos dicen es la que ocurrió hace algunos días cuando un chico que volvía de la escuela fue asaltado por un sujeto que le efectuó un disparo.



"El tipo mientras señalaba con el arma se le escapó un tiro y porque Dios es grande no le puso en la cabeza un balazo a un chico, los otros días asaltaron a una mujer mayor y la tiraron al piso dicen que se quebró la cadera, así es todos los días y ni la justicia ni la policía están actuando", expresaron a diario El Sol.